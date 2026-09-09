Dominica Duque presumió a su nueva pareja y sorprendió con reveladoras imágenes

Dominica Duque compartió en sus redes sociales algunas imágenes de la celebración de su más reciente cumpleaños, en las que aparece junto a un hombre que actualmente sería su pareja sentimental.

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Aunque la presentadora de entretenimiento de Noticias RCN no ha revelado quién es el hombre con el que mantiene la relación, sí permitió ver algunos momentos que han dejado en evidencia su cercanía y cariño.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista publicó un carrusel con fotografías y videos de la celebración, en el que reunió diferentes momentos que vivió junto a familiares, amigos y su pareja.

En una de las imágenes aparece tomada de la mano con el hombre dentro de un vehículo. En otra, ambos están abrazados y, en una tercera, se observa un beso. En las fotografías, él aparece de espaldas, por lo que su rostro no queda registrado, generando expectativa con respecto a su identidad.

Cabe señalar que Dominica ya había dado algunas señales de que estaba dándose una nueva oportunidad en el amor antes de publicar las fotografías de su cumpleaños, pues días atrás compartió un video en el que se preparaba para asistir a una boda y apareció junto a un hombre que la ayudaba con los últimos detalles de su vestido.

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El hombre apareció en diferentes momentos del video, pero no se mostró su rostro ni se entregó información sobre su nombre.

Esta nueva relación se conoce después del noviazgo que la periodista sostuvo con el actor Alejandro Estrada. Ambos se conocieron durante la participación de los dos en MasterChef Celebrity, programa en el que comenzaron a acercarse y posteriormente hicieron pública su relación.

La pareja terminó su noviazgo tiempo después y ninguno de los dos entregó mayores detalles sobre las razones de la separación. Tras la ruptura, ambos continuaron con sus respectivos proyectos profesionales.