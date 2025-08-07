Alejandro Estrada no ocultó sentimientos por su ex, Dominica Duque, y reveló lo difícil de su ruptura: “Obvio se siente, se extraña”

El actor y ex participante de MasterChef Celebrity Alejandro Estrada volvió a referirse públicamente a su ruptura con la presentadora de entretenimiento de Noticias RCN, Dominica Duque, con quien sostuvo una relación luego de haberse conocido en el popular reality de cocina.

En entrevista reciente para el mismo canal, el reconocido actor compartió cómo ha enfrentado este proceso a nivel personal, asegurando que, aunque ha sido una etapa difícil, ha procurado enfocarse en su bienestar emocional.

Dominica Duque, expareja de Alejandro Estrada. | Foto: Instagram: @dominicaduque

Cuando se dio a conocer la noticia, Estrada dijo que, aunque el cariño por Dominica sigue presente, ambos tomaron caminos diferentes buscando su crecimiento individual.

“Aunque hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, nos queda lo más valioso: la admiración y el cariño mutuo. Quiero compartirles que Dominica y yo hemos decidido terminar nuestra relación”, escribió el actor en las historias de su cuenta de Instagram.

Alejandro Estrada habló nuevamente de su ruptura con Dominica Duque

En esta última entrevista con el periodista de Mañana express, Santiago Vargas, el actor explicó que el proceso no ha sido fácil de enfrentar, y confesó que aunque por momentos la extraña, se mentaliza y recuerda que las cosas que suceden en la vida siempre pasan por alguna razón, así no se entienda en el momento.

“Todo está muy bien y desde que todo concluya de la manera más bonita, nos da tranquilidad”, dijo inicialmente.

A pesar del dolor que suele traer una separación, dejó claro que no hay resentimientos, y que guarda buenos recuerdos de lo compartido con la presentadora; además, recalcó que siempre le deseará lo mejor.

“Fácil no es, obviamente se siente, se extraña, pero se va entendiendo que las cosas pasan por algo. Ella es preciosa y siempre le voy a desear lo mejor”, agregó.

Por otro lado, a nivel personal, afirmó que desde sus últimas dos rupturas, la primera con su exesposa Nataly Umaña y la más reciente con Dominica, optó por conocerse y disfrutarse a sí mismo desde la soledad.

“Me estoy conociendo en la soledad, es importantísimo también conocerla y entenderse con ella”, mencionó.

Esta es la segunda vez que Alejandro habla públicamente del tema, demostrando una actitud serena y madura frente al cierre de esta etapa de su vida.

En una oportunidad anterior, el actor se pronunció debido a que se estaban levantando rumores de infidelidad.

Alejandro Estrada volvió a hablar de su ruptura con Dominica Duque. | Foto: Instagram: @alejoestrada