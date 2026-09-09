“Fue una tortura”: Iván Marín reveló la verdad de su participación en ‘MasterChef Celebrity’

La participación de Iván Marín en MasterChef Celebrity no fue una experiencia sencilla para el comediante, pues aunque durante el programa mostró diferentes facetas frente a las cámaras, tiempo después reconoció que volver a ver su paso por la competencia culinaria fue complicada.

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En una reciente entrevista con Bésame, el humorista habló de las emociones que experimentó durante su participación y confesó que incluso le costaba observarse en los capítulos que ya habían sido emitidos.

“Es una tortura, o sea, ver para mí, lo voy a admitir, lo voy a confesar, para mí fue una tortura ver MasterChef, ver mi participación, porque en casi todos los capítulos me odiaba a mí mismo”, dijo frente a las cámaras.

El humorista fue uno de los participantes de la versión del 2025 del programa de cocina. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @canalrcn

La declaración refleja que el comediante tuvo una percepción bastante crítica de su comportamiento en el programa. Según explicó, algunas de las situaciones que vivió frente a las cámaras le generaban molestia cuando posteriormente las veía en televisión.

“Yo decía: ‘¿Por qué? No sé, me daba mucha rabia ver mi extremo de inutilidad. Yo no sé cómo definir esto; o sea, no me arrepiento de las veces que lloré, es porque no la buscaba, pero si hoy en día pudiera volver el tiempo, quisiera no haber llorado tantas veces. Yo no quería eso, yo no lo buscaba”, agregó.

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Durante la competencia, las emociones fueron una parte importante de su experiencia. Para Marín, las lágrimas que mostró no fueron producto de una estrategia para generar algún efecto en el público, sino de momentos que realmente lo afectaron.

“Genuino sí fue, obviamente, porque fueron emociones reales, pero no sé, me da como coraje, porque yo es lo que siempre quiero llevarle a la gente, es alegría”, dijo.

Con esto, el comediante explicó que una de las razones por las que le resultó incómodo verse nuevamente en pantalla fue precisamente la diferencia entre esas emociones y el tipo de mensaje que normalmente busca transmitir desde su trabajo.