Luto en Disney: murió importante integrante de ‘Zack y Cody: Gemelos en acción’

Los seguidores de una de las series más recordadas de Disney Channel recibieron una triste noticia, pues se confirmó la muerte de Jim Geoghan, guionista y productor de 79 años que estuvo detrás de Zack y Cody: Gemelos en acción.

Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio, llegó al museo del Carnaval de Barranquilla y compartió con la primera dama

La noticia fue compartida por su hija, Genevieve Geoghan y hasta el momento, no se ha informado cuál fue la causa de su muerte.

Geoghan dejó una huella importante en la televisión juvenil gracias a su trabajo en la producción que presentó a los hermanos gemelos Zack y Cody Martin, interpretados por Dylan y Cole Sprouse. La historia, ambientada en un lujoso hotel de Boston, rápidamente conquistó al público con las situaciones que vivieron sus protagonistas y el particular grupo de personajes que los acompañaba.

La serie llegó a Disney Channel en 2005 y permaneció al aire hasta 2008. Durante sus tres temporadas alcanzó 87 episodios y se convirtió en una de las producciones más reconocidas de los años 2000.

El impacto de la producción no terminó con su episodio final. La historia continuó con Zack y Cody: Gemelos a bordo, que llevó a los personajes a vivir nuevas aventuras a bordo de un crucero. Posteriormente, la franquicia también tuvo una película para televisión estrenada en 2011.

Revelan qué decisión tomó ‘MasterChef Celebrity’ con Jimmy Vásquez tras sufrir fuerte quemadura

Antes de trabajar para Disney Channel, Geoghan también tuvo experiencia en la comedia. En 1973 se integró a Divided We Stand, un grupo humorístico con el que se presentó en distintos escenarios de Nueva York.

Tras el final de Zack y Cody: Gemelos en acción, continuó vinculado a Disney Channel como productor ejecutivo de The Suite Life of Karan & Kabir, una adaptación de la serie realizada en India.

En redes sociales, muchos de los fanáticos de la producción mostraron tristeza y recordaron su trabajo por medio de distintas publicaciones y fotografías de los momentos dentro de la infustria del entretenimiento.