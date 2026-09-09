Sebastián Vega volvería a ‘MasterChef Celebrity’: por esta razón podría regresar a la famosa cocina

La salida de Sebastián Vega de MasterChef Celebrity Colombia sorprendió a varios seguidores del programa. El actor quedó eliminado después de enfrentarse al reto de postres, donde presentó un cheesecake de maracuyá inspirado en los sabores de su familia. Sin embargo, esto no fue suficiente para permanecer en la cocina más famosa de Colombia.

Inesperada decisión en ‘MasterChef Celebrity’: eliminan a uno de los participantes más queridos y las lágrimas no perdonaron

Pocas horas después de este capítulo de eliminación, comenzaron a correr versiones sobre un posible regreso del actor a la cocina. Algunos seguidores aseguraron haberlo visto durante la grabación de uno de los siguientes retos de campo de la temporada. Esta situación rápidamente alimentó las especulaciones sobre un posible reingreso al programa.

A esta teoría se sumaron comentarios del periodista Carlos Ochoa, quien habló sobre la posibilidad de que Vega vuelva a la competencia si otro participante no puede continuar. Por ahora, Canal RCN ni el actor han confirmado oficialmente que exista un reingreso o que se esté preparando su regreso a las grabaciones.

La eliminación de Sebastián Vega ocurrió el pasado 7 de septiembre, durante una prueba en la que los participantes debían preparar postres inspirados en sus abuelas. Para la ocasión, el actor presentó un cheesecake de maracuyá llamado “Para Doña D”, como homenaje a su familia y a los sabores que marcaron su vida.

Aunque el postre recibió comentarios positivos por algunos de sus oponentes, los chefs también encontraron errores que terminaron influyendo en la decisión. Belén Alonso consideró que la preparación tenía poco dulzor y que la acidez del maracuyá sobresalía demasiado, detalles que terminaron jugando en contra del participante.

La despedida estuvo cargada de emoción dentro de la cocina. Jorge Rausch se mostró especialmente afectado al anunciar la decisión del jurado, mientras Vega aprovechó sus últimos minutos para agradecer a sus compañeros y a las personas que hicieron parte de su experiencia en el reality.

La posibilidad de su regreso tomó más fuerza con la situación de Jimmy Vásquez, quien recientemente estuvo ausente de un reto de eliminación después de sufrir quemaduras durante una prueba anterior.

“Fue una tortura”: Iván Marín reveló la verdad de su participación en ‘MasterChef Celebrity’

Según la versión de Carlos Ochoa, Sebastián Vega podría ser tenido en cuenta para ocupar su lugar si Vásquez finalmente no está en condiciones de continuar con las grabaciones. Por ahora, todo permanece como una posibilidad y no existe confirmación oficial de la producción.

Por ahora, los televidentes y seguidores del reality culinario tendrán que esperar para saber si Vega realmente vuelve al programa o si su eliminación fue definitiva.