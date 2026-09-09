Luis Díaz dispara las visitas del Bayern Múnich: le ganó viral reto a Pavlović y Kimmich

La magia de Luis Díaz le volvió a hacer ganar miles de visitas al Bayern Múnich. Ya es común que las jugadas del colombiano, o sus regates, o sus controles, se conviertan en clips virales que generan interacciones en redes sociales.

Jefe de Luis Díaz en Bayern se pronunció en plena crisis de gol que pasa: con esto salió

Bayern Múnich de Luis Díaz vive zozobra previa a la Champions: dos figuras están en duda

Ahora fue en un reto de control y remate con puntería. Luis Díaz compitió junto a sus compañeros, Joshua Kimmich o Aleksandar Pavlović, para ver quién controlaba mejor un balón que bajaba desde un dron, y luego quién tenía mejor puntería en el remate tras el control.

El reto fue organizado por Emirates, patrocinador oficial del Bayern Múnich, que en sus redes oficiales explicó: “Cuanto más lejos el gol, mayor el marcador. Un lanzamiento. Un toque. Un ganador. ¿Quién triunfará: Luis Díaz, Joshua Kimmich o Aleksandar Pavlović?”.

It's time for @FCBayernEN to take on the Emirates Drone Drop Challenge! ✈️ ⚽



The further the goal, the bigger the score. One drop. One touch. One winner.

Who will triumph: Luis Diaz, Joshua Kimmich, or Aleksandar Pavlović? 🏆 pic.twitter.com/qfHypzArTM — Emirates (@emirates) September 9, 2026

Como Luis Díaz controló bien el balón, y tuvo una buena puntería en su remate, se acabó llevando el reto a su favor. Fue cuestión de un par de horas para que el video superara las miles de visitas y cientos de reacciones.

Luis Díaz afina puntería para la Champions League

El video del reto, que ganó Lucho, se da en la previa del partido del Bayern Múnich contra Bodø/Glimt, este miércoles 10 de septiembre, por la primera fecha de la fase de liga en la Champions League.

Se rata del primer partido del cuadro bávaro en la competencia de clubes más importante de Europa. Esperan superar lo hecho en el curso anterior, cuando llegaron a semifinales y cayeron eliminados ante PSG, que después se convirtió en campeón.

Bayern no solo quiere dominar en Alemania, donde es vigente campeón de Bundesliga, Supercopa y Copa, sino que quiere volver a reinar en Europa. La última vez que los bávaros ganaron la Champions fue en 2020

Sin embargo, Luis Díaz no vive su mejor rendimiento en Bayern desde su llegada. La prensa alemana viene criticando al guajiro por el arranque de temporada que ha tenido hasta el momento, mismo que contrasta con lo que logró en el curso 2025-2026.

La falta de puntería es el principal problema que le apuntan a Luis Díaz en estos primeros juegos de competencias alemanas 2026-2027. No obstante, se espera que el colombiano pueda repuntar, pues aún está a tiempo.

Luis Díaz se prepara para el debut en la Champions League 2026-2027 con Bayern Múnich. Foto: ANP via Getty Images

Una buena forma de empezar la recuperación es en casa, contra Bodø/Glimt, por Champions League. El partido de este miércoles arrancará a partir de las 2:00 p.m. (horario colombiano) en el Allianz Arena.