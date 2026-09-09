Kevin Viveros estuvo en Colombia en la desaparecida Equidad, el Deportivo Cali y el Atlético Nacional, su último club en la Liga BetPlay.

Aunque en dichos equipos rindió, jamás se pensó que llegara a valer hasta 40 millones de euros. Esa es la cifra que busca recibir en el próximo mercado su equipo en la actualidad: Athletico Paranaense de Brasil.

Kevin Viveros, goleador colombiano del Brasileirão. Foto: Getty Images

Este club de dicho país futbolero considera que puede pedir ello por su atacante al ver el gran presente que vive. Es constante que cada fin de semana se reporte gol de Viveros, lo que lo ha llevado a ser el máximo anotador en el Brasileirão.

Por el momento que atraviesa Kevin, Paranaense se planteó firmarle un nuevo contrato que le sirva para venderlo después mucho más caro. Recientemente, se negó a 20 millones de euros y ahora quiere obtener hasta 40.

Según el informe divulgado por ESPN: “Athletico Paranaense prevé una venta de entre 30 y 40 millones de euros (entre 177,5 y 236,6 millones de reales), tras haber rechazado recientemente ofertas de hasta 20 millones de euros por el delantero de 26 años”.

Los brasileños saben bien la joya que tienen en sus manos, lo cual hace que se muevan de manera inteligente para sacar aún más provecho al goleador, que no cuenta con chances aún en la Selección Colombia.

Sobre el anuncio que en breve soltará el elenco del estado Paraná, dicen: “Las partes ya han acordado prorrogar el contrato actual, que vence en junio de 2028, y deberían formalizarlo por escrito próximamente”.

El plan trazado por parte del equipo del que hace parte el colombiano es más que claro: “La idea de la directiva del Athletico Paranaense es valorar a Viveros, con un aumento de sueldo, y prepararse para una futura venta”.

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Al término del reporte, el medio en mención filtró que en el pasado mercado de transferencias Viveros pudo irse, pero Paranaense ganó la puja y lo retuvo para sacar más provecho ahora.

“El Athletico logró retener al jugador colombiano durante este mercado de fichajes a pesar de las consultas y ofertas de la Premier League y del fútbol saudí; sin embargo, saben que el jugador recibirá nuevas ofertas a finales de año y será difícil retenerlo”, dicen del panorama con el nacido en Buenaventura.

‘Invisible’ en la Selección Colombia

No siempre los goles parecen ser suficientes para ser tenido en cuenta en la Selección Colombia.

Viveros, antes del Mundial 2026, estaba en racha; cada fin de semana se volvió costumbre verlo celebrar y, aun así, Néstor Lorenzo lo dejó por fuera del listado final.

Néstor Lorenzo está a punto de dar a conocer otra convocatoria de la Selección Colombia. La primera luego del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

En el país se le recriminó al DT argentino perderse de un atacante así, pero ahora y para una nueva convocatoria en la que se busca que la renovación se haga presente, se le espera ver en el listado.

Junto a Viveros, se espera ver a Camilo Durán (Celtic de Escocia), quien también está encendido con las redes en el equipo al que acaba de llegar en Europa.

Próximamente serán anunciados los citados para los juegos amistosos con Paraguay, México y Perú de la fecha Fifa de septiembre-octubre.