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Goleador ‘invisible’ para Néstor Lorenzo firma contrato con cláusula de 40 millones de euros: vistoso trato

Con más de 15 goles, el atacante está en la cima de los goleadores del Brasileirão. En el mercado estuvo su nombre, por el que ponían 20 millones en Inglaterra y Arabia.

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Redacción Deportes
9 de septiembre de 2026 a las 10:32 a. m.
Kevin Viveros se prepara para firmar un nuevo contrato en Brasil, mientras espera el llamado de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.
Kevin Viveros se prepara para firmar un nuevo contrato en Brasil, mientras espera el llamado de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Kevin Viveros estuvo en Colombia en la desaparecida Equidad, el Deportivo Cali y el Atlético Nacional, su último club en la Liga BetPlay.

Aunque en dichos equipos rindió, jamás se pensó que llegara a valer hasta 40 millones de euros. Esa es la cifra que busca recibir en el próximo mercado su equipo en la actualidad: Athletico Paranaense de Brasil.

Kevin Viveros, goleador colombiano del Brasileirao
Kevin Viveros, goleador colombiano del Brasileirão. Foto: Getty Images

Este club de dicho país futbolero considera que puede pedir ello por su atacante al ver el gran presente que vive. Es constante que cada fin de semana se reporte gol de Viveros, lo que lo ha llevado a ser el máximo anotador en el Brasileirão.

Por el momento que atraviesa Kevin, Paranaense se planteó firmarle un nuevo contrato que le sirva para venderlo después mucho más caro. Recientemente, se negó a 20 millones de euros y ahora quiere obtener hasta 40.

Según el informe divulgado por ESPN: “Athletico Paranaense prevé una venta de entre 30 y 40 millones de euros (entre 177,5 y 236,6 millones de reales), tras haber rechazado recientemente ofertas de hasta 20 millones de euros por el delantero de 26 años”.

Los brasileños saben bien la joya que tienen en sus manos, lo cual hace que se muevan de manera inteligente para sacar aún más provecho al goleador, que no cuenta con chances aún en la Selección Colombia.

Sobre el anuncio que en breve soltará el elenco del estado Paraná, dicen: “Las partes ya han acordado prorrogar el contrato actual, que vence en junio de 2028, y deberían formalizarlo por escrito próximamente”.

El plan trazado por parte del equipo del que hace parte el colombiano es más que claro: “La idea de la directiva del Athletico Paranaense es valorar a Viveros, con un aumento de sueldo, y prepararse para una futura venta”.

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VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Nestor Lorenzo, Head Coach of Colombia, reacts after the team's defeat through the penalty shootout after the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Al término del reporte, el medio en mención filtró que en el pasado mercado de transferencias Viveros pudo irse, pero Paranaense ganó la puja y lo retuvo para sacar más provecho ahora.

“El Athletico logró retener al jugador colombiano durante este mercado de fichajes a pesar de las consultas y ofertas de la Premier League y del fútbol saudí; sin embargo, saben que el jugador recibirá nuevas ofertas a finales de año y será difícil retenerlo”, dicen del panorama con el nacido en Buenaventura.

‘Invisible’ en la Selección Colombia

No siempre los goles parecen ser suficientes para ser tenido en cuenta en la Selección Colombia.

Viveros, antes del Mundial 2026, estaba en racha; cada fin de semana se volvió costumbre verlo celebrar y, aun así, Néstor Lorenzo lo dejó por fuera del listado final.

Néstor Lorenzo está a punto de dar a conocer otra convocatoria de Selección Colombia. La primera luego del Mundial 2026
Néstor Lorenzo está a punto de dar a conocer otra convocatoria de la Selección Colombia. La primera luego del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

En el país se le recriminó al DT argentino perderse de un atacante así, pero ahora y para una nueva convocatoria en la que se busca que la renovación se haga presente, se le espera ver en el listado.

Junto a Viveros, se espera ver a Camilo Durán (Celtic de Escocia), quien también está encendido con las redes en el equipo al que acaba de llegar en Europa.

Próximamente serán anunciados los citados para los juegos amistosos con Paraguay, México y Perú de la fecha Fifa de septiembre-octubre.