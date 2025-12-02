Suscribirse

Deportes

Exjugador de América no se guardó nada y les lanza razones para tirarles “la mala”: video

Sus primeros años fueron allí, pero no es un paso del que tenga gratos recuerdos. En transmisión expuso todo lo que pasó en Cali.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
2 de diciembre de 2025, 8:41 p. m.
Kevin Viveros no se guardó nada al hablar de su paso por América de Cali
Kevin Viveros no se guardó nada al hablar de su paso por América de Cali | Foto: Colprensa

En plena transmisión en vivo a través de redes sociales, el jugador Kevin Viveros, con pasado en América de Cali, les hizo saber que es ‘enemigo’ público de estos por el trato que le dieron hacia 2019.

Dicho jugador, que hoy día milita en el balompié de Brasil, no se escondió para dar a conocer su postura sobre el onceno del Valle del Cauca.

Kevin Viveros, figura de Athletico Paranaense
Kevin Viveros, figura de Athletico Paranaense | Foto: Getty Images
Contexto: ¿A qué hora es Medellín vs. América por Liga BetPlay?: Partido clave dejaría encaminado al finalista del grupo A

Al parecer, la forma en la que dicho atacante fue tratado por el club, en ese momento, lo ha llevado a guardar un rencor que permanece por años en su corazón.

Según su relato, en una transmisión en vivo que hizo hace un par de horas, Viveros ya era un jugador profesional cuando se puso la camiseta roja, pero allí no fue tratado como tal y eso es lo que le causa malestar.

"La mala para el América de Cali, no me trataron bien; me trataron como si fuera un jugador que apenas va llegando a las divisiones menores, por decirlo así, y ya había debutado", lanzó sin contemplación.

A su vez, citó palabras que ya había dicho antes sobre por qué no era un recuerdo grato para este: “A mí, hace algunos años en una entrevista, me preguntaron por qué salí de América y yo dije la verdad”.

“Yo no me explicaba cómo otros jugadores llegaron cuando antes ni los miraban, y yo venía de titular y me borraron. Pensé que me iba a utilizar, pero no fue así, no sé qué pasó”, agregó a su denuncia.

Para Viveros, fue muy complejo ver que su trayectoria no fuera respetada; se sintió pisoteado y, en lugar de entrar en conflictos, solo terminó por acabar su vínculo con América.

Contexto: Desechado de Atlético Nacional la rompe en el exterior: nuevo doblete y halagos no paran

“Es mejor salir porque el desorden que hay es muy maluco. Estoy aburrido porque no respetan los procesos”, completó.

Kevin también dio cuenta de que hace no mucho tuvo la oportunidad de ‘venganza’. Vistiendo los colores de Atlético Nacional, donde estuvo hasta el año anterior, se dio el lujo de anotarles a los escarlatas en el Pascual Guerrero.

“Ellos saben que el día que les hice el gol en el Pascual yo se los celebré”, relató del día de la anotación con los verdes a un clásico rival del FPC.

Presente arrollador en Brasil

Con Athletico Paranaense, de Brasil, Viveros jugó una buena parte del año que está por terminar. Sus estadísticas lo mostraron como figura importante, luego de haber disputado 23 juegos y marcar 10 goles.

Atletico Nacional's forward #19 Kevin Viveros reacts during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Internacional and Colombia's Atletico Nacional at the Beira Rio stadium in Porto Alegre, Brazil, on April 10, 2025. (Photo by SILVIO AVILA / AFP)
Después de no rendir de gran manera en Atlético Nacional, fue a probar suerte a Brasil y salió ganando. | Foto: AFP

Ahora, sigue manteniendo contrato con los brasileños, a la espera de que en el próximo año puedan tener un rendimiento aún más alto siendo parte de Brasileirao, luego de haber logrado dicho ascenso en 2025.

Valga recordar que el campeón de serie B fue Coritiba, seguido por Paranaense, quien estuvo en la segunda casilla con 65 puntos, a tan solo tres del gran campeón del año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Impacto total de Luis Díaz en Bayern Múnich: gol a St. Pauli lo pone entre los más grandes de la Bundesliga

2. “Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

3. Qué canal pasa Unión Berlín vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Copa de Alemania

4. Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

5. Kristi Noem pretende ampliar el “veto de viajes” para países que “están inundando EE. UU. con asesinos y sanguijuelas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Kevin ViverosAmérica de CaliAthletico Paranaense

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.