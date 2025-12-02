En plena transmisión en vivo a través de redes sociales, el jugador Kevin Viveros, con pasado en América de Cali, les hizo saber que es ‘enemigo’ público de estos por el trato que le dieron hacia 2019.

Dicho jugador, que hoy día milita en el balompié de Brasil, no se escondió para dar a conocer su postura sobre el onceno del Valle del Cauca.

Kevin Viveros, figura de Athletico Paranaense | Foto: Getty Images

Al parecer, la forma en la que dicho atacante fue tratado por el club, en ese momento, lo ha llevado a guardar un rencor que permanece por años en su corazón.

Según su relato, en una transmisión en vivo que hizo hace un par de horas, Viveros ya era un jugador profesional cuando se puso la camiseta roja, pero allí no fue tratado como tal y eso es lo que le causa malestar.

"La mala para el América de Cali, no me trataron bien; me trataron como si fuera un jugador que apenas va llegando a las divisiones menores, por decirlo así, y ya había debutado", lanzó sin contemplación.

A su vez, citó palabras que ya había dicho antes sobre por qué no era un recuerdo grato para este: “A mí, hace algunos años en una entrevista, me preguntaron por qué salí de América y yo dije la verdad”.

“Yo no me explicaba cómo otros jugadores llegaron cuando antes ni los miraban, y yo venía de titular y me borraron. Pensé que me iba a utilizar, pero no fue así, no sé qué pasó”, agregó a su denuncia.

Para Viveros, fue muy complejo ver que su trayectoria no fuera respetada; se sintió pisoteado y, en lugar de entrar en conflictos, solo terminó por acabar su vínculo con América.

“Es mejor salir porque el desorden que hay es muy maluco. Estoy aburrido porque no respetan los procesos”, completó.

Kevin también dio cuenta de que hace no mucho tuvo la oportunidad de ‘venganza’. Vistiendo los colores de Atlético Nacional, donde estuvo hasta el año anterior, se dio el lujo de anotarles a los escarlatas en el Pascual Guerrero.

“Ellos saben que el día que les hice el gol en el Pascual yo se los celebré”, relató del día de la anotación con los verdes a un clásico rival del FPC.

Presente arrollador en Brasil

Con Athletico Paranaense, de Brasil, Viveros jugó una buena parte del año que está por terminar. Sus estadísticas lo mostraron como figura importante, luego de haber disputado 23 juegos y marcar 10 goles.

Después de no rendir de gran manera en Atlético Nacional, fue a probar suerte a Brasil y salió ganando. | Foto: AFP

Ahora, sigue manteniendo contrato con los brasileños, a la espera de que en el próximo año puedan tener un rendimiento aún más alto siendo parte de Brasileirao, luego de haber logrado dicho ascenso en 2025.