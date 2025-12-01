Suscribirse

¿A qué hora es Medellín vs. América por Liga BetPlay?: Partido clave dejaría encaminado al finalista del grupo A

Un partido decisivo se dará este mismo lunes en el Atanasio Girardot. La victoria de uno apretaría, aún más, la definición del cupo por la final.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

1 de diciembre de 2025, 6:42 p. m.
DIM vs. América se juegan un duelo vital por la clasificación a las finales de Liga BetPlay 2025-II
DIM vs. América se juegan un duelo vital por la clasificación a las finales de Liga BetPlay 2025-II | Foto: Colprensa

Un gran partido se llevará a cabo este lunes, 1 de diciembre, en la noche, el cual enfrentará al Medellín y América de Cali en el marco de la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II.

Este juego es vital para las aspiraciones de los cuatro clubes de dicha zona, quienes aún tienen posibilidades de la clasificación por dicho grupo A, a la gran final.

Junior tomó algo de ventaja frente a los demás, luego de haberle ganado a Atlético Nacional durante el domingo pasado. Ese 2-1 in extremis, los puso como únicos líderes de su cuadrangular con 8 puntos.

Junior vs. Nacional, por cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II
Junior vs. Nacional, por cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II | Foto: Colprensa

Aún quedan dos fechas por jugarse, pero las probabilidades de que los rojiblancos sean los finalistas del ‘A’ son altas. El Medellín vs. América de este 1 de diciembre, podría repercutir en lo que sea el futuro deportivo cercano de Junior.

Una victoria de los locales en Medellín, dejaría a una victoria a los de Barranquilla de su clasificación. Pero, si América logra ganar, todo se ajustaría más en cuestión de puntos y sería la quinta fecha la clave para saber quién sigue en carrera.

Hora y canal para ver en vivo:

DIM vs. América

Hora: 8:00 p.m.

Canal: Win Sports

Estadio: Atanasio Girardot

Independiente Medellín fue un onceno arrollador en la fase regular de Liga. Su subcampeonato del semestre pasado, así como gran rendimiento constante en el Torneo Finalización, hacía pensar que pasaría por encima de sus rivales durante las finales.

Hasta la fecha 3, su andar ha sido con tendencia a la baja. Tan solo ha podido sacar un punto de nueve posibles, que lo ubican en la última casilla del grupo del que hace parte.

Para aspirar a algo en las finales, tiene que ganar los nueve puntos que le quedan por disputar, así como esperar que sus rivales no tengan resultados positivos. De ganar todo lo que le resta, DIM entraría a la final con 10 unidades.

Panorama de Independiente Medellín:

  • Su primera parte de las finales no fue buena. Aún le quedan nueve puntos y llegaría a 10 en caso de sumarlos todos.
  • Ganar lo que resta es la consigna. Además, de esperar los traspiés de Junior y Nacional.

América de Cali es uno que también tiene vida en el apretado ‘grupo de la muerte’ del FPC. Si hoy gana al Medellín en condición de visita, estaría quedando a un punto nada más de Junior, con el que además juega en la fecha 4.

Imagen del partido entre América de Cali y Independiente Medellín por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga Colombiana 2025.
América y DIM en cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II. | Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Ganando también sobrepasa a Atlético Nacional, quien se quedaría con 5 puntos en el tercer lugar. A los verdolagas también le falta medirse y lo hará por la fecha 6.

Un dato no menor entre el plantel de América, es que este lunes su golero titular, Jorge Soto, alcanzará su partido 100 vestido de rojo. Hoy día, por data, la consistencia de dicho portero lo pone como uno de los mejores de Colombia, por encima hasta de David Ospina y Mosquera Marmolejo.

América de Cali:

  • Ganar al DIM en la fecha de este lunes es vital. Si lo hace, llegaría con chances claras a los juegos frente al Junior y Nacional.

