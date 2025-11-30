Junior de Barranquilla tomó la cima del grupo A, luego de haberle ganado en la fecha 4 de las finales de Liga BetPlay 2025-II.

Con ocho puntos, el equipo barranquillero se trepó al primer lugar, desplazó a Nacional al segundo puesto, con cinco unidades, y dejó en el fondo al América (4 puntos) y a Medellín (1 punto).

A falta de dos fechas por jugarse, los dirigidos por Alfredo Arias dan un paso más hacia la que sería una nueva final del FPC en su historia.

A Junior le resta verse con América de Cali (fecha 5) y Medellín (fecha 6). Si logra tres puntos más el cuadro tiburón, estaría casi sentenciado que estos disputarían la final con el ganador del grupo B.

Medellín y América jugarán este lunes su partido correspondiente por la fecha 4. En caso de que los rojos ganen, estos apretarán algo el grupo, pero si triunfa el poderoso, Junior quedará con el camino libre para la clasificación.

Partidazo en el Metropolitano

Un juego de toma y dame fue el Junior vs. Nacional que disputaron estos dos conjuntos durante este domingo, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Desde el primer momento en que rodó el balón, ambos conjuntos mostraron querer hacerse con los tres puntos claves rumbo a ir a la final de la Liga BetPlay 2025-II.

A los ocho minutos del juego llegó la primera aproximación de los locales, quienes estrellaron el balón en un palo, luego de un remate de Jhonier Guerrero.

En buena parte de la primera mitad quien dominó las acciones fue Junior. José Enamorado fue el más insistente en buscar el arco rival; una y otra vez generó ocasiones de peligro, pero ninguna terminó por ser embocada en la escuadra verdolaga.

Antes de que se acabara la parte inicial, quien sí fue efectivo y pegó primero fue Dairon Asprilla, de Nacional. La zaga de los rojiblancos gestionó de mala manera un cobro de tiro de esquina, que aprovechó el atacante para el 0-1 parcial.

Aunque los verdes se llevaran el primer tiempo, las sensaciones hacían pensar que los junioristas en la segunda parte no se la dejarían fácil a su oponente y les intentarían atacar por todos los flancos para alcanzar la remontada.

En definitiva, así fue; anotaciones Joel Canchimbo (66′) y Andrés ‘Titi’ Rodríguez lograron el cometido de dar los dos goles a los suyos para el 2-1 final.

El joven talento de la Selección Colombia Sub-20, que disputó el pasado Mundial de la categoría en Chile, fue partícipe en ambos tantos con gol y asistencia al último minuto.