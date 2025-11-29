Deportes
La tabla de posiciones del grupo A en Liga, tras batacazo en Tolima vs. Santa Fe: golpe a Fortaleza y Bucaramanga
En los últimos minutos del juego, el cuadro vinotinto y oro le dio un cimbronazo a su cuadrangular a falta de dos fechas por jugarse.
Deportes Tolima le dio un batacazo al grupo A de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II. En Ibagué, in extremis, el campeón actual del balompié colombiano quedó eliminado tras la derrota por 0-1.
Un gol sobre el remate del juego de los pijaos dejó sin chances matemáticas a los rojos de ir en busca una nueva clasificación en las dos fechas restantes.
Tolima se encaramó con más fuerza en la primera casilla de la tabla de posiciones, la cual defiende ante Fortaleza y Bucaramanga, que jugarán en el segundo turno de la noche del sábado, 29 de noviembre.
En desarrollo...