Deportes

La tabla de posiciones del grupo A en Liga, tras batacazo en Tolima vs. Santa Fe: golpe a Fortaleza y Bucaramanga

En los últimos minutos del juego, el cuadro vinotinto y oro le dio un cimbronazo a su cuadrangular a falta de dos fechas por jugarse.

Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

30 de noviembre de 2025, 12:42 a. m.