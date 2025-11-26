Suscribirse

Deportes

Harold Santiago Mosquera, al borde del llanto: confirmó lo peor tras Santa Fe vs. Tolima

Siguen las malas noticias para el cuadro cardenal, luego de la derrota en la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 12:56 p. m.
Harold Santiago Mosquera abrió su corazón tras la derrota de Santa Fe ante Tolima
Harold Santiago Mosquera abrió su corazón tras la derrota de Santa Fe ante Tolima | Foto: Video @chechocepeda1

Independiente Santa Fe no solo cayó contra Deportes Tolima en El Campín (1-2), sino que perdería a Harold Santiago Mosquera para lo que resta de los cuadrangulares de la Liga Betplay.

El atacante vallecaucano salió lesionado sobre el final del primer tiempo y dejó su lugar para el regreso de Omar Fernández Frasica.

Luego de consumarse la derrota, Mosquera atendió a los medios de comunicación en zona mixta y confesó que, probablemente, este fue su último partido con la camiseta de Santa Fe.

Contexto: Diálogos entre Santa Fe y Atlético Nacional: fichaje se firmaría en plenos cuadrangulares

“Es lo más probable. Ahora toca levantarnos, tratar de estar fuertes intertanmente, pero esto es Santa Fe y vamos hasta el final”, declaró.

Harold Santiago admitió que ya estaba arrastrando molestias. “Venía haciendo un esfuerzo grande, forzando mucho el cuerpo y soy responsable de eso. Quise ayudar al equipo lo que más podía y hoy me toca dar un paso al costado porque se me sale de las manos”, añadió.

Bogotá. Noviembre 25 de 2025. Independiente Santa Fe enfrenta a Deportes Tolima, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 3 de los cuadrangulares finales, en el Estasio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Harold Santiago Mosquera en el partido de Santa Fe vs. Tolima. | Foto: Cristian Bayona

¿Qué le pasó a Harold Santiago Mosquera?

A Harold Mosquera se le vio bastante golpeado por el resultado y la lesión que lo alejará de las canchas en la parte definitiva del semestre.

“Todo este tiempo sabía que podía pasar, el riesgo era grande. Yo internamente sabía el esfuerzo que estaba haciendo porque quería ir hasta el final con Santa Fe. Hoy Dios quiso que fuera así, hay que aceptar la voluntad de Dios con mucho dolor, con impotencia, pero ahora toca recuperarse y esperar a ver qué pasa”, insistió.

El talentoso atacante sufrió un desgarro cuando se disponía a recuperar una pelota en la banda izquierda. Apenas sintió el pinchazo le hizo saber al cuerpo técnico que debía retirarse del campo y dejar su lugar a otro compañero.

Fue ahí cuando ingresó Fernández Frasica, quien solo necesitó un minuto para asistir a Christian Mafla y descontar el marcador con todo el segundo tiempo por delante.

Pero Santa Fe pecó por falta de efectividad. Aún teniendo el 82 % de la posesión en la parte complementaria, los cardenales no pudieron romper la resistencia del arquero Cristopher Fiermarín y sufrieron una dura derrota que los aleja del bicampeonato.

El adiós de Harold Mosquera

Cabe recordar que Harold Mosquera no ha renovado su contrato con Independiente Santa Fe y su futuro ha sido relacionado con el América de Cali para 2026.

El presidente Eduardo Méndez dijo hace unos días que intentaron acercar números con el delantero vallecaucano, pero sus pretensiones salariales se salieron de cualquier posibilidad para el equipo capitalino.

Contexto: Jugador de América fue víctima de fleteo: video reveló los momentos de angustia en plena calle

En ese sentido, Mosquera escuchó ofertas y, al parecer, aceptó un millonario ofrecimiento de América para reforzar la zona ofensiva el próximo año.

Lo cierto es que ese vínculo todavía no está firmado y todo podría pasar en las próximas semanas, pues Harold Santiago también contaría con ofertas del exterior.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El instante en el que colombiano fue noqueado en Champions League: video causó angustia

2. Se volvió costumbre: otro equipo bogotano anuncia su cambio de nombre para 2026

3. Fiscalía y víctimas tienen fecha límite para presentar recurso de casación contra fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

4. Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves 27 de noviembre; evite multas

5. Concejal Sandra Forero alerta sobre fuerte impacto para la vivienda en el presupuesto de Bogotá para 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Independiente Santa FeDeportes TolimaLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.