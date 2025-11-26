Harold Santiago Mosquera, al borde del llanto: confirmó lo peor tras Santa Fe vs. Tolima

Independiente Santa Fe no solo cayó contra Deportes Tolima en El Campín (1-2), sino que perdería a Harold Santiago Mosquera para lo que resta de los cuadrangulares de la Liga Betplay.

El atacante vallecaucano salió lesionado sobre el final del primer tiempo y dejó su lugar para el regreso de Omar Fernández Frasica.

Luego de consumarse la derrota, Mosquera atendió a los medios de comunicación en zona mixta y confesó que, probablemente, este fue su último partido con la camiseta de Santa Fe.

“Es lo más probable. Ahora toca levantarnos, tratar de estar fuertes intertanmente, pero esto es Santa Fe y vamos hasta el final”, declaró.

Harold Santiago admitió que ya estaba arrastrando molestias. “Venía haciendo un esfuerzo grande, forzando mucho el cuerpo y soy responsable de eso. Quise ayudar al equipo lo que más podía y hoy me toca dar un paso al costado porque se me sale de las manos”, añadió.

Harold Santiago Mosquera en el partido de Santa Fe vs. Tolima. | Foto: Cristian Bayona

¿Qué le pasó a Harold Santiago Mosquera?

A Harold Mosquera se le vio bastante golpeado por el resultado y la lesión que lo alejará de las canchas en la parte definitiva del semestre.

“Todo este tiempo sabía que podía pasar, el riesgo era grande. Yo internamente sabía el esfuerzo que estaba haciendo porque quería ir hasta el final con Santa Fe. Hoy Dios quiso que fuera así, hay que aceptar la voluntad de Dios con mucho dolor, con impotencia, pero ahora toca recuperarse y esperar a ver qué pasa”, insistió.

El talentoso atacante sufrió un desgarro cuando se disponía a recuperar una pelota en la banda izquierda. Apenas sintió el pinchazo le hizo saber al cuerpo técnico que debía retirarse del campo y dejar su lugar a otro compañero.

Fue ahí cuando ingresó Fernández Frasica, quien solo necesitó un minuto para asistir a Christian Mafla y descontar el marcador con todo el segundo tiempo por delante.

Pero Santa Fe pecó por falta de efectividad. Aún teniendo el 82 % de la posesión en la parte complementaria, los cardenales no pudieron romper la resistencia del arquero Cristopher Fiermarín y sufrieron una dura derrota que los aleja del bicampeonato.

Harold Santiago Mosquera jugó su último partido con @SantaFe por la lesión sufrida frente a @cdtolima:



🗣️”Quise estar siempre, ayudar al equipo. Hoy me toca dar un paso al costado”. pic.twitter.com/bleteyGolD — Sergio Cepeda (@chechocepeda1) November 26, 2025

El adiós de Harold Mosquera

Cabe recordar que Harold Mosquera no ha renovado su contrato con Independiente Santa Fe y su futuro ha sido relacionado con el América de Cali para 2026.

El presidente Eduardo Méndez dijo hace unos días que intentaron acercar números con el delantero vallecaucano, pero sus pretensiones salariales se salieron de cualquier posibilidad para el equipo capitalino.

En ese sentido, Mosquera escuchó ofertas y, al parecer, aceptó un millonario ofrecimiento de América para reforzar la zona ofensiva el próximo año.