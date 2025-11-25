Tabla del grupo B en Liga BetPlay tiene nuevo líder tras el Santa Fe vs. Tolima: Bucaramanga, atento

Un verdadero golpe de autoridad dio el Deportes Tolima, este martes 25 de noviembre, luego de vencer a Santa Fe por 2-1 en El Capín de Bogotá. El compromiso fue válido por la tercera fecha del grupo B en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Esto se refleja directamente en la tabla de posiciones del grupo B en cuadrangulares, pues Tolima se convierte en el nuevo líder parcial de su zona con siete puntos. Bucaramanga está atento y espera no perderle la pista al pijao, por lo que está obligado a ganar este miércoles ante Fortaleza.

Tolima, efectivo y valiente con un hombre menos

¿Lucas González masterclass en Bogotá?

Es cierto que Tolima manejó el partido a su antojo. El primer tiempo le bastó al pijao para darle dos golpes contundentes al león, y defenderse en la segunda mitad con una zaga que no dejó nada al azar y peleó todos los balones.

Adrián Parra dejó fríos a los hinchas de Santa Fe a los 7′ del primer tiempo. Con su gol, válido como 1-0, encaminó lo que serían los tres puntos finales a favor del pijao. Sus compañeros y el banco técnico celebró por lo alto.

La alegría del Tolima se alargó a los 34′, cuando Kevin Pérez venció a Andrés Mosquera Marmolejo, portero de Santa Fe, y puso el 2-0 parcial. La visita comandaba y los leones no encontraban la forma de revertir la situación.

Tolima celebra su triunfo sobre Santa Fe en Bogotá. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Eso hasta que llegó el momento bisagra. Sobre los 45′, Tolima se quedó con uno menos porque su jugador, Cristian Arrieta, fue expulsado por agresión. Justo ahí Santa Fe aprovechó, al menos una, a los 45+4′.

Christian Mafla, el lateral goleador del león, clavó el 2-1 final antes de ir al descanso y despertó la Santa Fe de una hinchada acostumbrada a las hazañas. Sin embargo, esta vez no les alcanzaría ante la clase magistral en defensa que dio Tolima.

Los pijaos salieron en el segundo tiempo a comerse a Santa Fe, pero no con más goles, sino a punta de un equipo bien parado con 10 hombres. Fueron 45′ detrás de la mitad del campo, defendiendo cada acción y llevando al desespero a un cardenal confuso, que aunque brilla como vigente campeón, no encontró las maneras.

Santa Fe suma dos derrotas y un triunfo en tres partidos del cuadrangular B. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona