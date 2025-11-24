Tino Asprilla vaticina al finalista del grupo A en cuadrangulares: habló claro sobre Atlético Nacional

Van dos fechas en el grupo A de los cuadrangulares, más conocido como el grupo de la muerte, por la Liga BetPlay 2025-ll. El panorama está apretado, con Junior como líder con 4 puntos, mismos que Nacional, y Medellín con América cerrando con apenas una unidad cada uno.

Es prematuro hablar de un posible finalista, al menos antes de que se juegue la tercera fecha. Esto porque la distancia entre el último (América) y el primero (Junior) es de apenas tres puntos. Sin embargo, un reconocido personaje del FPC se animó a hacerlo.

Faustino Asprilla coloca a Nacional como finalista del grupo A

En el programa F90 de ESPN, el panelista Adolfo Pérez le preguntó a Asprilla: “¿Usted qué piensa de ese doble enfrentamiento que se viene entre Junior y Nacional, Faustino?”.

Pérez hizo referencia a que por las fechas 3 y 4, Nacional y Junior tendrán doble enfrentamiento: primero en Medellín y luego en Barranquilla.

Asprilla, sin tapujos, afirmó: “Yo creo que ahí ya se va a definir el finalista. Yo creo que Nacional le gana los dos partidos a Junior (...) pienso, creo, que Nacional debería definir su clasificación a la final en estos dos partidos”.

Asprilla da a Atlético Nacional como finalista del grupo A en cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

Los panelistas que acompañan a Faustino en el programa le cuestionaron si América y Medellín ya no tienen chances, y Asprilla dio a entender que la tienen bastante complicada porque, según él, Nacional le va a sacar los seis puntos a Junior.

Incluso, también le indagaron a Faustino si el juego que está mostrando Nacional es suficiente para brillar en lo que queda de cuadrangulares. El exjugador dijo que sí y que aunque el verde no sea tan vistoso, gana.

#ESPNEquipoFColombia



"El finalista se va a definir en ese cruce y NACIONAL LE VA A GANAR LOS 2 PARTIDOS AL JUNIOR"@TinoasprillaH, convencido de que el verde será finalista en el grupo A



▶️ No te pierdas EQUIPO F en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rDuyzsTcGV — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 25, 2025

Panorama de Nacional de cara a la estrella de navidad

Siendo siempre favorito, Atlético Nacional quiere repetir lo que hizo en 2024: ganar copa, liga y tener cupo a la superliga 2026 para también tratar de hacerse con el trofeo.

Es cierto que el técnico Diego Arias ha sabido sacar adelante al equipo tras la salida de Gandolfi. Ya está en la final de copa, que buscará quitarle al Medellín, y sigue más que vivo en el grupo de la muerte de cuadrangulares.

Diego Arias, entrenador encargado de Atlético Nacional. | Foto: Prensa Atlético Nacional.