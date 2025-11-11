Nuevo técnico de Santa Fe: hay lista definitiva de candidatos y todos son de renombre

Santa Fe no solo vive un momento deportivo importante, también en la parte administrativa hay noticias sobre el elenco cardenal. Una de ellas tiene que ver con el nuevo técnico que llegará al banquillo, y dieron una lista de tres nombres que están en la recta final por el puesto.

Eso sí, Santa Fe tiene que ganarle a Alianza F.C. en la fecha 20 para entrar a cuadrangulares. Si ingresa, el encargado de llevar al equipo a pelear por la estrella 11 será el mismo interino que asumió en el club cuando Jorge Bava dejó el cargo en septiembre: Francisco López.

Lista de candidatos para dirigir a Santa Fe

Fue en la tarde de este martes, 11 de noviembre, que El Vbar Caracol entregó detalles al respecto. Según el medio referenciado, los tres son uruguayos, de renombre, y ya saben lo que es dirigir, y hasta jugar como futbolistas profesionales, en el FPC.

🚨🦁Santa Fe ya decidió su técnico y SERÁ uruguayo, está entre Pablo Peirano, Jorge 'Polilla' da Silva y Pablo Repetto



Pablo Peirano

Dejó Santa Fe a principios de 2025 luego de quedar eliminado en ronda previa de Copa Libertadores ante Deportes Iquique. De ahí pasó a Nacional de Uruguay, pero en las últimas semanas anunciaron su salida de dicha institución.

Si se da su regreso, verá de vuelta a varios futbolistas que estuvieron bajo su mando: Hugo Rodallega, Daniel Torres y Andrés Mosquera Marmolejo. Además, es recordado entre la hinchada porque fue el asistente técnico de Gerardo Pelusso en la obtención de la Copa Sudamericana 2015.

¿Se dará el regreso de Pablo Peirano a Santa Fe? | Foto: Getty Images

Jorge Polilla Da Silva

Un ídolo de América de Cali, que brilló como jugador y que aportó al equipo como entrenador en un par de momentos complicados. Dirigió a la mecha en el primer semestre de 2025, pero no siguió allí y ahora está libre.

Conoce el FPC y seguiría por la línea uruguaya que maneja el cardenal desde Peirano y Bava. Tendría la gran labor de llevar al equipo a brillar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, derecho que se ganó el león por ser campeón en primer semestre.

Vinculan a Jorge Polilla Da Silva para llegar a Santa Fe. | Foto: AFP

Pablo Repetto

Ese nombre, por rumores de la prensa, ya había sido vinculado al cuadro cardenal en el pasado. Además de su experiencia internacional, como sus dos competidores por el cargo también la tienen, supo dirigir a Atlético Nacional.

Sin embargo, Repetto salió del verde paisa sin pena ni gloria y tras su salida, el verdolaga supo brillar en el FPC con títulos y buen juego.

Pablo Repetto, con amplia experiencia en el fútbol, suena como una carta para dirigir a Independiente Santa Fe. | Foto: Getty Images