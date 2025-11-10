Hay dos cupos para cuatro equipos que aspiran a llegar a las finales de la Liga BetPlay 2025-II. Dichos clubes que llegaron a la fecha 20 con chances son América, Santa Fe, Alianza y Once Caldas, quienes deberán ganar el próximo jueves, 13 de noviembre.

En simultáneo se jugarán en la fecha final ocho juegos; todos desde las 7:00 p.m. con transmisión simultánea de Win Sports.

Los dos partidos restantes serán un día antes, con equipos que ya no entran en la conversación como Millonarios, Deportivo Pereira, Equidad y Boyacá Chicó.

Cuentas claras, clasificación espesa

Una vez jugados los últimos duelos de la fecha 19, donde Independiente Santa Fe ganó al Cali y América hizo lo propio ante Unión Magdalena, la tabla de posiciones quedó así.

Hasta la casilla seis, ya todos los equipos superan los 30 puntos, lo que los hace afrontar con suma tranquilidad la fecha 20.

Después aparece América de Cali, con 29 unidades, quien tiene cierto margen para clasificar, pues puede ganar, perder y hasta empatar.

Si gana a Independiente Medellín clasifica de manera directa sin depender de ningún otro resultado.

De darse un empate en su visita al Atanasio Girardot, estos podrán clasificar si Águilas no golea a Tolima y no hay vencedor entre Santa Fe vs. Alianza FC.

Tan a favor están las cosas para América, que hasta perdiendo podría entrar a los ocho. Necesitaría en este escenario que Águilas no gane en Rionegro y que Once Caldas no le gane al Cali por 9 goles o más.

América resurgió de la última casilla hasta los puestos de clasificación en el 2025-II. | Foto: Colprensa

Alianza y Santa Fe: duelo directo

Un punto los separa en la tabla de posiciones. De momento, quien está adentro es Alianza, pero en caso de que Santa Fe gane el mano a mano será quien se quede con el cupo.

De igual manera pasa con los de Valledupar, pues en caso de ser estos los que ganen van a ser los que certifiquen su lugar en los ocho.

Ahora bien, en caso de empate, las cosas cambian un poco para ambos.

Santa Fe revivió tras haber vencido al Cali en la fecha 19. | Foto: Colprensa

Alianza si iguala ante los rojos necesita que Águilas no logre vencer a Tolima, o que América caiga con Medellín.

Santa Fe, por su parte, si iguala con Alianza tendría que esperar a que América caiga goleado por DIM, una igualdad o derrota de Águilas y que Once no triunfe ante Cali por seis goles o más.

Águilas y Once Caldas buscan el milagro

Para los de Rionegro el panorama es claro: ganar a Tolima puede aumentar sus chances de entrar al Grupo de los Ocho.

No obstante, deberán estar pendientes de que América caiga, o que Santa Fe y Alianza empaten.

Por su parte, los de Manizales se aferran a un verdadero milagro. Sus 26 puntos y -3 de diferencia de gol los ponen con un pie y medio fuera.