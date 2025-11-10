Deportes
Selección Colombia: fecha, hora y canal de los amistosos con Australia y Nueva Zelanda para el Mundial 2026
Con más de 15 convocados, entre los que están Luis Díaz y James Rodríguez, se inició la concentración en Fort Lauderdale.
Colombia se jugará en los próximos días los últimos dos amistosos de 2025, que sirven como preparación para el Mundial United 2026.
Dichos juegos se desarrollarán en Estados Unidos, ante los seleccionados de Australia (15 de noviembre) y Nueva Zelanda (18 de noviembre).
En principio el rival de uno de esos dos juegos era Nigeria, pero por la entrada de los africanos a repechaje, no se pudo llevar a cabo.
Al conocer que no existía forma de medirse con los nigerianos, la Federación Colombiana de Fútbol hizo gestión y consiguió otro rival.
Valga recordar que un mes atrás la Tricolor ya jugó otros dos partidos amistosos ante México (0-4) y Canadá (0-0).
Para esta convocatoria de la Selección hubo algunas variantes con respecto al llamado anterior.
De la lista salieron: Juan Fernando Quintero, Kevin Mier, Willer Ditta, Andrés Felipe Román, Jáminton Campaz, Kevin Serna y Juan Camilo Hernández.
En lugar de estos, el argentino repatrió a Camilo Vargas, Jhon Arias y Jhon Córdoba, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Santiago Arias, Jorge Carrascal y Gustavo Puerta.
Grupo numeroso ya se presentó
Sabiendo que ya queda menos de una semana de trabajo para el primer partido de esta doble fecha FIFA, los jugadores ya se han ido presentando en la concentración.
📸 ¡𝘾𝙤𝙣 𝙣𝙤𝙨𝙤𝙩𝙧𝙤𝙨.....𝙀𝙡 𝘾𝙖𝙥𝙞! 😉— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2025
𝙍𝙚𝙘𝙞𝙗𝙞𝙢𝙤𝙨 𝙖𝙡 🔟#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/DMeAQaup16
Hasta el medio día de este lunes, el listado va así: Carlos Cuesta, Álvaro Montero, Carlos Andrés Gómez, Camilo Vargas, Santiago Arias, Juan Camilo Portilla, Jhon Arias, Jhon Córdoba, Yaser Asprilla, Johan Carbonero, Rafael Santos Borré, David Ospina, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Jorge Carrascal, Álvaro Ángulo y James Rodríguez.
Uno de los que sorprendió por haber llegado de manera muy rápida fue Lucho, quien el sábado estaba jugando y el domingo ya se unió a la Tricolor.
Con un grupo numeroso que empezó a juntarse desde el pasado 8 de noviembre, se espera que ya se realicen entrenamientos que apunten a los dos nuevos rivales.
Esta vez volverá a ser incógnita buena parte de la nómina titular que pare Néstor Lorenzo, pues hay cambios sustanciales en el plantel.
Fechas, horas y canal de los amistosos
Colombia vs. Australia
Sábado, 15 de noviembre
Hora: 7:00 p.m.
Canal: Caracol Televisión y RCN
Estadio: Chase Stadium, Florida.
---
Colombia vs. Nueva Zelanda
Martes, 18 de noviembre
Hora: 8:00 p.m.
Canal: Caracol Televisión y RCN
Estadio: Citi Field Stadium, de Nueva York.
Después de los duelos en mención vendrá un parón hasta marzo, cuando se jueguen otros partidos que seguirán la línea de los preparativos para la Copa del Mundo.
Hasta el momento no se ha sabido cuáles serán los rivales para esas jornadas. Portugal, Francia, entre otras de Europa, entran en carrera.
Un evento que marcará el futuro de los próximos amistosos para Colombia será el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se desarrollará el próximo 5 de diciembre de 2025, en el Centro Kennedy en Washington D. C.