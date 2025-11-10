Suscribirse

Selección Colombia: fecha, hora y canal de los amistosos con Australia y Nueva Zelanda para el Mundial 2026

Con más de 15 convocados, entre los que están Luis Díaz y James Rodríguez, se inició la concentración en Fort Lauderdale.

Periodista en Semana

10 de noviembre de 2025, 6:06 p. m.
Selección Colombia calienta motores para los amistosos FIFA de noviembre.
Selección Colombia calienta motores para los amistosos FIFA de noviembre.

Colombia se jugará en los próximos días los últimos dos amistosos de 2025, que sirven como preparación para el Mundial United 2026.

Dichos juegos se desarrollarán en Estados Unidos, ante los seleccionados de Australia (15 de noviembre) y Nueva Zelanda (18 de noviembre).

En principio el rival de uno de esos dos juegos era Nigeria, pero por la entrada de los africanos a repechaje, no se pudo llevar a cabo.

Contexto: Convocados de Selección Colombia para amistosos ante Nueva Zelanda y Australia rumbo al Mundial 2026: lista oficial

Al conocer que no existía forma de medirse con los nigerianos, la Federación Colombiana de Fútbol hizo gestión y consiguió otro rival.

Valga recordar que un mes atrás la Tricolor ya jugó otros dos partidos amistosos ante México (0-4) y Canadá (0-0).

Para esta convocatoria de la Selección hubo algunas variantes con respecto al llamado anterior.

Juan Fernando Quintero es una de las grandes ausencias de Colombia en la convocatoria de noviembre.
Juan Fernando Quintero es una de las grandes ausencias de Colombia en la convocatoria de noviembre.

De la lista salieron: Juan Fernando Quintero, Kevin Mier, Willer Ditta, Andrés Felipe Román, Jáminton Campaz, Kevin Serna y Juan Camilo Hernández.

En lugar de estos, el argentino repatrió a Camilo Vargas, Jhon Arias y Jhon Córdoba, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Santiago Arias, Jorge Carrascal y Gustavo Puerta.

Grupo numeroso ya se presentó

Sabiendo que ya queda menos de una semana de trabajo para el primer partido de esta doble fecha FIFA, los jugadores ya se han ido presentando en la concentración.

Hasta el medio día de este lunes, el listado va así: Carlos Cuesta, Álvaro Montero, Carlos Andrés Gómez, Camilo Vargas, Santiago Arias, Juan Camilo Portilla, Jhon Arias, Jhon Córdoba, Yaser Asprilla, Johan Carbonero, Rafael Santos Borré, David Ospina, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Jorge Carrascal, Álvaro Ángulo y James Rodríguez.

Uno de los que sorprendió por haber llegado de manera muy rápida fue Lucho, quien el sábado estaba jugando y el domingo ya se unió a la Tricolor.

Contexto: Nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026: diseño oficial fue lanzado

Con un grupo numeroso que empezó a juntarse desde el pasado 8 de noviembre, se espera que ya se realicen entrenamientos que apunten a los dos nuevos rivales.

Esta vez volverá a ser incógnita buena parte de la nómina titular que pare Néstor Lorenzo, pues hay cambios sustanciales en el plantel.

Fechas, horas y canal de los amistosos

Colombia vs. Australia

Sábado, 15 de noviembre

Hora: 7:00 p.m.

Canal: Caracol Televisión y RCN

Estadio: Chase Stadium, Florida.

---

Colombia vs. Nueva Zelanda

Martes, 18 de noviembre

Hora: 8:00 p.m.

Canal: Caracol Televisión y RCN

Estadio: Citi Field Stadium, de Nueva York.

Después de los duelos en mención vendrá un parón hasta marzo, cuando se jueguen otros partidos que seguirán la línea de los preparativos para la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo podría jugar el primer partido de su carrera contra la Selección Colombia
Cristiano Ronaldo podría jugar el primer partido de su carrera contra la Selección Colombia

Hasta el momento no se ha sabido cuáles serán los rivales para esas jornadas. Portugal, Francia, entre otras de Europa, entran en carrera.

Un evento que marcará el futuro de los próximos amistosos para Colombia será el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se desarrollará el próximo 5 de diciembre de 2025, en el Centro Kennedy en Washington D. C.

