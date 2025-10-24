Selección Colombia anunció su nuevo rival para noviembre: confirmado el reemplazo de Nigeria

Después de caerse el partido contra Nigeria por su clasificación al repechaje africano, la Selección Colombia ya definió el segundo rival que enfrentará en el mes de noviembre.

A través de un comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reveló que el equipo de Néstor Lorenzo se verá las caras contra Australia.

“La Selección Colombia Masculina de Mayores disputará un nuevo partido amistoso internacional como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro será ante su similar de Australia, el próximo martes 18 de noviembre a las 8:00 p. m. (hora local) en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos”, informaron.

En dicho pronunciamiento se aclaró que el partido contra Nigeria ya no se disputará. “Dicho encuentro no podrá llevarse a cabo”, confirmó la FCF.

🗓️ 𝐋𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚́ 𝐚 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐘𝐨𝐫𝐤 👌😃



El encuentro será ante su similar de Australia, el próximo martes 18 de noviembre en el Citi… pic.twitter.com/k6au8f8XIJ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 24, 2025

Colombia vs. Australia en Nueva York

Cabe recordar que Colombia enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Tres días después se verá las caras ante Australia en Nueva York.

“El compromiso forma parte del plan de trabajo diseñado por el cuerpo técnico encabezado por el director técnico Néstor Lorenzo, quien continúa afinando detalles en el proceso competitivo del equipo nacional con miras al máximo reto del fútbol mundial”, añade el comunicado.

Según la Selección Colombia, “este encuentro representa una valiosa oportunidad para observar jugadores, consolidar ideas de juego y mantener el ritmo internacional frente a un rival de jerarquía”.

Australia es uno de los países que ya está clasificado al Mundial 2026, usando uno de los cupos de la confederación asiática.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia de mayores. | Foto: Getty Images

Invitación a la hinchada

A pesar de haber cambiado el rival, la Selección Colombia espera un acompañamiento masivo de su hinchada como sucedió en octubre contra México y Canadá.

“La Federación Colombiana de Fútbol invita a toda la comunidad colombiana residente en los Estados Unidos y a los aficionados del fútbol a acompañar al equipo en esta nueva cita internacional, en la que la Selección buscará seguir fortaleciendo su identidad y desempeño de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, completa el comunicado.

Para estos dos partidos ante Nueva Zelanda y Australia se espera una convocatoria robusta con el regreso de Jhon Arias, Camilo Vargas y Jhon Córdoba como principales novedades.

Néstor Lorenzo aseguró que ningún jugador tiene el puesto asegurado para el Mundial 2026, lo que hace imprescindible aparecer en los amistosos y destacarse sobre el resto.

Estos son los dos últimos compromisos antes del sorteo de la fase de grupos, que seguramente modificará la hoja de ruta para la doble fecha de marzo.