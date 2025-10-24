Suscribirse

Deportes

Selección Colombia anunció su nuevo rival para noviembre: confirmado el reemplazo de Nigeria

La Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado oficial con los detalles del partido que se disputará el 18 de noviembre en Nueva York.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

24 de octubre de 2025, 7:22 p. m.
BRASILIA, BRAZIL - MARCH 20: Luis Diaz of Colombia celebrates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Colombia at Mane Garrincha Stadium on March 20, 2025 in Brasilia, Brazil. (Photo by Adalberto Marques/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Luis Díaz besando el escudo de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Después de caerse el partido contra Nigeria por su clasificación al repechaje africano, la Selección Colombia ya definió el segundo rival que enfrentará en el mes de noviembre.

A través de un comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reveló que el equipo de Néstor Lorenzo se verá las caras contra Australia.

“La Selección Colombia Masculina de Mayores disputará un nuevo partido amistoso internacional como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro será ante su similar de Australia, el próximo martes 18 de noviembre a las 8:00 p. m. (hora local) en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos”, informaron.

En dicho pronunciamiento se aclaró que el partido contra Nigeria ya no se disputará. “Dicho encuentro no podrá llevarse a cabo”, confirmó la FCF.

Colombia vs. Australia en Nueva York

Cabe recordar que Colombia enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Tres días después se verá las caras ante Australia en Nueva York.

“El compromiso forma parte del plan de trabajo diseñado por el cuerpo técnico encabezado por el director técnico Néstor Lorenzo, quien continúa afinando detalles en el proceso competitivo del equipo nacional con miras al máximo reto del fútbol mundial”, añade el comunicado.

Contexto: Selección Colombia tendría su primera baja para noviembre: nueva lesión complica a Lorenzo

Según la Selección Colombia, “este encuentro representa una valiosa oportunidad para observar jugadores, consolidar ideas de juego y mantener el ritmo internacional frente a un rival de jerarquía”.

Australia es uno de los países que ya está clasificado al Mundial 2026, usando uno de los cupos de la confederación asiática.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia de mayores.
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia de mayores. | Foto: Getty Images

Invitación a la hinchada

A pesar de haber cambiado el rival, la Selección Colombia espera un acompañamiento masivo de su hinchada como sucedió en octubre contra México y Canadá.

“La Federación Colombiana de Fútbol invita a toda la comunidad colombiana residente en los Estados Unidos y a los aficionados del fútbol a acompañar al equipo en esta nueva cita internacional, en la que la Selección buscará seguir fortaleciendo su identidad y desempeño de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, completa el comunicado.

Para estos dos partidos ante Nueva Zelanda y Australia se espera una convocatoria robusta con el regreso de Jhon Arias, Camilo Vargas y Jhon Córdoba como principales novedades.

Contexto: Los dos posibles destinos de James Rodríguez para 2026: cambio de equipo sería inminente

Néstor Lorenzo aseguró que ningún jugador tiene el puesto asegurado para el Mundial 2026, lo que hace imprescindible aparecer en los amistosos y destacarse sobre el resto.

Estos son los dos últimos compromisos antes del sorteo de la fase de grupos, que seguramente modificará la hoja de ruta para la doble fecha de marzo.

Colombia quiere ser cabeza de serie, pero necesita de una combinación de resultados para meterse en el bombo 1. Lo más seguro es que quedará en el segundo grupo de selecciones y enfrentaría a una de las potencias mundiales en la primera ronda de la cita orbital.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Petro Burgos reacciona a su inclusión en la Lista Clinton: “Una persecución política y judicial sin precedentes”

2. 🔴En vivo: Gustavo Petro y su familia fueron incluidos en la lista Clinton. Así reacciona el gobierno

3. Martina La Peligrosa habla en SEMANA sobre sus raíces, su identidad inquebrantable y lo ‘Caribeña’ que se siente con su música

4. Así capturaron a alias Juancho Estilo, uno de los más buscados en Barranquilla: se escondía en Panamá

5. “Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik”, este es la persona que llevará el caso de Petro, luego de ser incluido en la lista Clinton

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaAustraliaFIFANestor Lorenzo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.