Se embolató un amistoso de la Selección Colombia: rival les cancelaría el partido de noviembre

Nigeria hizo la épica y permanece con vida en las eliminatorias africanas al Mundial 2026. Las águilas verdes vencieron a Benín en la última fecha (4-0) y son aspirantes al repechaje.

La semifinal y final entre los mejores segundos se disputará en el mes de noviembre, lo que hace imposible que puedan viajar a Estados Unidos para disputar el amistoso contra la Selección Colombia.

Cabe recordar que la Federación Colombiana de Fútbol había anunciado un duelo preparatorio contra Nigeria para el 18 de noviembre a las 8:00 de la noche.

Aunque la selección nigeriana estaba muy complicada en la tabla de posiciones para ese momento, su situación cambió justo a tiempo y ahora están ilusionados con meterse por la ventana a la Copa del Mundo.

What a duo ✨ pic.twitter.com/WFP371jLk4 — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) October 14, 2025

Nigeria cruza los dedos

Por lo pronto, hay que esperar el complemento de los partidos en África y luego hacer la cuenta de los mejores segundos.

A raíz del retiro de Eritrea, todos los grupos (a excepción del E) deben restar los puntos y goles conseguidos ante el colero de cada zona. Una vez hecho eso quedarán definidos los cuatro países que disputarán el playoff africano.

En noviembre jugarán una semifinal y una final que arrojará a la selección clasificada al repechaje continental organizado por la FIFA en el que ya están Bolivia y Nueva Caledonia, entre otros.

Lo cierto es que el amistoso de Nigeria vs. Colombia corre riesgo de cancelarse por lo sucedido en el desenlace de las eliminatorias de África.

En caso que se confirme dicha decisión, la junta directiva de la FCF tendrá que moverse rápidamente para elegir otro rival. En esa doble fecha, la Tricolor se enfrentará a Nueva Zelanda en Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF | Foto: FIFA via Getty Images

¿Cancelarlo o aplazarlo?

La opción de aplazarlo dependería nuevamente del desempeño futbolístico de Nigeria. Si las águilas verdes se meten al repechaje intercontinental, dicho torneo se disputaría en el mes de marzo del próximo año.

Lo cierto es que ambas federaciones confiaron en que todo se resolvería este mes y se encontraron con un escenario que no estaba contemplado al momento del acuerdo.

Nigeria es un rival atractivo para la Selección Colombia, teniendo en cuenta que son habituales en los mundiales y tienen tres títulos de Copa Africana en su palmarés.

Además, cuentan con figuras de renombre en Europa como es el caso del delantero Victor Osimhen (Galatasaray/TUR), Alex Iwobi (Fulham/ENG), Samuel Chukwueze (Fulham/ENG) y Wilfred Ndidi (Besiktas/TUR), entre otros.

A pesar de su historia y trayectoria en los mundiales, Nigeria tuvo que ver como Sudáfrica se clasificaba directamente en su grupo.