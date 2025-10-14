Suscribirse

Colombia vs. Canadá no se jugará como estaba previsto: FCF confirmó cambio de última hora

A horas del partido que se llevará a cabo en Estados Unidos, se supo que la hora del inicio del juego fue modificada.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

14 de octubre de 2025, 5:01 p. m.
James Rodríguez, uno de los líderes en el plantel de la Selección Colombia de Mayores.
James Rodríguez, uno de los líderes en el plantel de la Selección Colombia de Mayores. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

A las 7:00 p.m. (hora de Colombia) estaba previsto que la Selección Colombia y Canadá empezarán a jugar el segundo amistoso de la presente fecha FIFA.

Sin embargo, esto no será así; la hora de inicio del juego será media hora más tarde.

Según lo dio a conocer la Federación Colombiana de Fútbol, la nueva hora estipulada serán las 7:30 p.m. en territorio nacional.

Esto se debería a que las condiciones climáticas que se presentan en New Jersey no son las aptas para el inicio del juego en el Red Bull Arena.

Por medio de su portal web, la Federación decidió informar de manera previa algunos datos del juego, entre los que dio a conocer que la hora cambió.

“Este martes, 14 de octubre, Colombia se enfrentará a Canadá en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA. El encuentro tendrá lugar a las 7:30 p.m. (Hora Col) en el Sport Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, NJ”, apuntaron.

Esto es un dato no menor para los asistentes al estadio, pues deberán modificar sus tiempos de desplazamiento hasta el recinto deportivo donde jugará la Tricolor.

Contexto: Jugador reveló lo que se habló en el camerino de Colombia vs. México: hay sorpresa total

Además de eso, en Colombia cambiará también la programación para medios como Caracol y RCN Televisión, quienes serán los que lleven en vivo el partido a los hogares de los colombianos.

Lo que sí se mantendrá al pie de la letra para el Colombia vs. Canadá serán cuestiones como la terna arbitral. Esta será completamente de origen estadounidense.

Árbitros para el Colombia vs. Canadá:

  • Guido González – Árbitro (USA)
  • Ryan Graves – 1 Árbitro Asistente (USA)
  • Jose Da Silva – 2 Árbitro Asistente (USA)
  • Ricardo Montero – Cuarto Árbitro (USA)

Cambios de hora y de nómina

Hasta siete cambios se podrían presentar en el once de la Tricolor, a comparación de los que saltaron hace unos días a jugar con México en la goleada por 4-0.

Néstor Lorenzo tendría entre manos tocar la gran mayoría de las líneas de la selección; esto en busca de darle rodaje a la mayor cantidad de citados que llamó.

ARLINGTON, TEXAS - OCTOBER 11: Head coach of Colombia Nestor Lorenzo looks on during an international friendly match between Mexico and Colombia at AT&T Stadium on October 11, 2025 in Arlington, Texas. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Esa desconfiguración del plantel pasado empezaría por el arco, donde David Ospina volvería al banco y el titular sería Kevin Mier.

En la zona defensiva el único que se mantendría es Daniel Muñoz. Los tres restantes de la zaga cambiarían para el juego ante Canadá.

En el medio campo y delantera también habría revolcón. Por su trascendencia en el plantel, los que sí seguirían fijos serían James Rodríguez y Luis Díaz.

ARLINGTON, TEXAS - OCTOBER 11: Luis Diaz #7 of Colombia celebrates with teammate James Rodriguez #10 after scoring the team's second goal during an international friendly match between Mexico and Colombia at AT&T Stadium on October 11, 2025 in Arlington, Texas. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
Luis Díaz y James Rodríguez celebrando el segundo gol de Colombia ante México | Foto: Getty Images

Así las cosas, el equipo colombiano que saltaría al campo del Sport Illustrated sería el siguiente: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, James Rodríguez; Johan Carbonero, Luis Díaz y Juan Camilo Hernández.

Contexto: Néstor Lorenzo se pronunció sobre las acusaciones de indisciplina en la Selección Colombia

Esta será la segunda de las cuatro pruebas que tendrá Colombia antes del cierre del año en curso.

Valga recordar que para el próximo mes ya hay dos amistosos que están programados: uno ante Nigeria (15 de noviembre) y el otro frente al seleccionado de Nueva Zelanda (18 de noviembre).

