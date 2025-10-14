A las 7:00 p.m. (hora de Colombia) estaba previsto que la Selección Colombia y Canadá empezarán a jugar el segundo amistoso de la presente fecha FIFA.

Sin embargo, esto no será así; la hora de inicio del juego será media hora más tarde.

Según lo dio a conocer la Federación Colombiana de Fútbol, la nueva hora estipulada serán las 7:30 p.m. en territorio nacional.

Esto se debería a que las condiciones climáticas que se presentan en New Jersey no son las aptas para el inicio del juego en el Red Bull Arena.

¡𝙃𝙤𝙮 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙖 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖, 𝙝𝙤𝙮 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙖𝙞́𝙨!



🆚 🇨🇦

🗓 Martes 14 de octubre

🕞 7:30 pm (hora COL)

🏟 Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey

🏆 Fecha FIFA

📺 @CanalRCN, App Canal RCN, @GolCaracol, Ditu#VenConColombia🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/htcItT3lR0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2025

Por medio de su portal web, la Federación decidió informar de manera previa algunos datos del juego, entre los que dio a conocer que la hora cambió.

“Este martes, 14 de octubre, Colombia se enfrentará a Canadá en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA. El encuentro tendrá lugar a las 7:30 p.m. (Hora Col) en el Sport Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, NJ”, apuntaron.

Esto es un dato no menor para los asistentes al estadio, pues deberán modificar sus tiempos de desplazamiento hasta el recinto deportivo donde jugará la Tricolor.

Además de eso, en Colombia cambiará también la programación para medios como Caracol y RCN Televisión, quienes serán los que lleven en vivo el partido a los hogares de los colombianos.

Lo que sí se mantendrá al pie de la letra para el Colombia vs. Canadá serán cuestiones como la terna arbitral. Esta será completamente de origen estadounidense.

Árbitros para el Colombia vs. Canadá:

Guido González – Árbitro (USA)

Ryan Graves – 1 Árbitro Asistente (USA)

Jose Da Silva – 2 Árbitro Asistente (USA)

Ricardo Montero – Cuarto Árbitro (USA)

Cambios de hora y de nómina

Hasta siete cambios se podrían presentar en el once de la Tricolor, a comparación de los que saltaron hace unos días a jugar con México en la goleada por 4-0.

Néstor Lorenzo tendría entre manos tocar la gran mayoría de las líneas de la selección; esto en busca de darle rodaje a la mayor cantidad de citados que llamó.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Esa desconfiguración del plantel pasado empezaría por el arco, donde David Ospina volvería al banco y el titular sería Kevin Mier.

En la zona defensiva el único que se mantendría es Daniel Muñoz. Los tres restantes de la zaga cambiarían para el juego ante Canadá.

En el medio campo y delantera también habría revolcón. Por su trascendencia en el plantel, los que sí seguirían fijos serían James Rodríguez y Luis Díaz.

Luis Díaz y James Rodríguez celebrando el segundo gol de Colombia ante México | Foto: Getty Images

Así las cosas, el equipo colombiano que saltaría al campo del Sport Illustrated sería el siguiente: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, James Rodríguez; Johan Carbonero, Luis Díaz y Juan Camilo Hernández.

Esta será la segunda de las cuatro pruebas que tendrá Colombia antes del cierre del año en curso.