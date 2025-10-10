Néstor Lorenzo se pronunció sobre las acusaciones de indisciplina en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación en Texas y habló sobre las versiones que acusan de brotes de indisciplina al interior de la Selección Colombia y fue certero al negar que existan problemas dentro del camerino.

“Creo que todos dependemos de todos. Si no hay confianza, una buena predisposición y una buena calidad humana se complica. Uno no puede depender de alguien al que no le tiene confianza”, explicó.

Lorenzo considera que se ha armado un “grupo muy fuerte” y blindado ante las críticas. “Nunca hubo un problema de disciplina, desobediencia o rebeldía. Se ha querido inventar, pero no pudieron porque esto ha estado muy fuerte en ese sentido”, afirmó.

“Creo que es la base para construir un buen equipo. Así que en ese sentido seguimos bajando esa línea que ya está instalada dentro del grupo”, sentenció.

Le respondió al Pibe Valderrama

Néstor Lorenzo aprovechó la rueda de prensa para referirse a las declaraciones del Pibe Valderrama, quien ve a la Selección Colombia con posibilidades de llegar a la final del Mundial 2026.

“En cuanto al Pibe, siempre apoyó el proceso. Rescató las cosas positivas que se fueron viendo, que fueron muchísimas, yo lo tomo como una buena predicción de parte de él”, expresó.

Lorenzo es un admirador de Valderrama y cree que ese mensaje es positivo para la recta final hacia la Copa del Mundo. “No lo tomo como una presión, él dice ‘le tengo fe a la Selección de que puede llegar’, lo ha dicho durante todo el proceso. Lo admiro y lo quiero mucho, lo tomo de la mejor manera y es lo que vamos a buscar, llegar hasta el último día con posibilidades”, agregó.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. | Foto: AFP

México vs. Colombia: hora y canal para verlo

El primer paso será enfrentar a México este sábado, 11 de octubre, desde las 8:00 de la noche (hora de Colombia). La transmisión estará a cargo de Caracol y RCN en sus señales habituales.

“El trabajo ha sido similar, el microciclo es similar, la diferencia es que jugamos sábado y martes, cuando en Eliminatorias eran otros días. Tenemos un día más de la llegada de los muchachos, miércoles y jueves hemos podido trabajar mejor”, reconoció Lorenzo.

México tiene tiquete al Mundial como país anfitrión, pero busca convencer a sus hinchas de estar en crecimiento bajo las órdenes de Javier Aguirre.

“No jugó Eliminatorias, pero vienen de ganar la Copa de Oro. Eso le da categoría como lo mejor de la Concacaf. Tienen un DT al que conozco, que es un hombre con muchísima experiencia mundialista, que no deja nada al azar y que aprovechará al máximo la calidad del jugador mexicano”, expuso Lorenzo.