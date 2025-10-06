‘Pibe’ Valderrama se dejó de rodeos con la Selección Colombia: aviso a Lorenzo, James y los demás

Cada vez que habla el ‘Pibe’ Valderrama de Selección Colombia hay que prestar atención a las apreciaciones de una insignia del balompié nacional.

Esta vez el ‘mono’ hizo referencia a lo que será la participación de la Tricolor en la próxima Copa del Mundo de 2026.

Valderrama es ícono del fútbol colombiano y su imagen trasciende con el paso del tiempo. | Foto: Captura de Pantalla YouTube Pibe Valderrama

Durante una charla con Fútbol de Primera, el periodista le lanzó la consulta al exjugador sobre hasta qué instancia veía avanzar a Colombia.

“¿Para qué ves esta Colombia en esta próxima Copa del Mundo?“, apuntó el entrevistador.

Sin dudar mucho sobre lo que respondería, el ‘Pibe’ se atrevió a lanzar una ambiciosa sentencia: “La final. Yo siempre he sido serio y me comprometo”.

Adicional a eso, en su deseo por confirmar lo que había dicho a primera instancia, metió presión a los líderes y el entrenador: “No es presión, ya es hora”.

Esta es una de las primeras veces que se le ve a Valderrama hacerle exigencias tan altas al seleccionado nacional.

En la previa de la final de Copa América siempre se mostró como uno de los partidarios más fuertes del proceso de Néstor Lorenzo.

Muy esperanzado creyó -como muchos- que ante Argentina se confirmaría el exitoso momento por el que atravesaba la Selección Colombia.

Al término de la dolorosa final en Estados Unidos, solo quiso mirar hacia adelante para ir en busca del Mundial United 2026.

Ahora el ‘Pibe’ considera que deben dejarse atrás las finales perdidas, y que hay que cambiarlas por los títulos tangibles para las vitrinas de la Federación Colombiana de Fútbol.

Apoyo absoluto a Lorenzo

Cada que juega el equipo nacional, el referente de la nación a nivel futbolístico está sumamente pendiente.

Durante las últimas dos fechas de las Eliminatorias antes, durante y después, se pronunció con sus análisis a través de su cuenta de Instagram.

Allí, luego de lo que fue la clasificación ante Venezuela, en Barranquilla, el exjugador alabó el trabajo del entrenador argentino.

Pibe Valderrama dejó clara su postura sobre Néstor Lorenzo con la clasificación al Mundial 2026 | Foto: Captura (pibevalderramap) / Getty Images

“Profe, gracias. Lo contrataron para eso, para ir al Mundial”, le resaltó tras cumplir el objetivo.

Tirando pullas a quienes no recuerdan lo hecho en el proceso, dijo: “Lo que pasa es que no tenemos memoria, hay que tener memoria".

“Solamente hay que darle las gracias por la clasificación, armó el equipo, porque cuando llegó no había equipo, sacó un poco de jugadores nuevos que estaban en la Selección”, le aplaudió el ‘Pibe’.

“Jugó final de Copa América y clasificó al Mundial, el profesor Lorenzo va en coche, como digo yo, va chévere", exaltó.

Ahora empieza un nuevo camino para la selección, en el que se espera también el aporte de Valderrama con sus apreciaciones.

Este sábado, 11 de octubre, el cuadro cafetero afronta el primero de los amistosos de preparación para la cita orbital ante México.

De a poco se han visto llegar a los citados por el estratega, quien mantuvo una base, pero agregó a otros como Kevin Serna, el gran palo de la citación.