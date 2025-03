Pibe Valderrama arma polémica: reveló sus tres mejores jugadores colombianos de la historia

Juan Guillermo Cuadrado se pronunció tras no ser convocado a la Selección Colombia

Contexto: Juan Guillermo Cuadrado se pronunció tras no ser convocado a la Selección Colombia

El Pibe no incluyó en su ‘Top 3′ a James, a Falcao, ni a él mismo, que es considerado por quienes lo vieron como el jugador más talentoso que ha vestido la camiseta de la Selección Colombia.

La opinión del Pibe Valderrama

El legendario futbolista samario tiene plena confianza en el proceso de Lorenzo. “Este combo no ha tenido problema. Este combo está bien”, aseguró.

Valderrama no coincide con aquellos que dicen que el número ‘10′ está en vía de extinción. “¿Para meter un gol qué se necesita? Para hacer un gol hay que armar la jugada. Por eso, los número 10 son para eso", completó.

Lo que sí piensa el Pibe es que en Colombia no se respeta a los ídolos. “No tenemos memoria, el país de nosotros no tiene memoria. Pero nosotros, los ídolos de allá, tenemos que ser agradecidos con la gente”, dijo.