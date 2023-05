James Rodríguez arma polémica al revelar sus tres mejores jugadores colombianos de la historia

Para nadie es un secreto que James Rodríguez hace parte de la historia gloriosa de la Selección Colombia, más allá que ahora mismo no pasa por su mejor momento deportivo y lo hecho en Brasil 2014 ya está camino a cumplir una década.

El ‘10′ es el segundo máximo goleador histórico de la Tricolor y podría superar a Falcao si sigue siendo convocado en este nuevo proceso del seleccionado nacional. Además, tiene el privilegio de haber sido goleador en el mejor Mundial que ha disputado la Selección desde su primera participación en Chile 1962.

Todo eso lo ubica en el olimpo de los jugadores que han vestido la camiseta amarilla, aunque el debate es interminable sobre la posición que podría ocupar o con quiénes compartiría ese ‘Top 3′ entre los mejores de todos los tiempos.

James Rodríguez espera estar con la Selección en el inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026. - Foto: Getty Images

En entrevista con Win Sports, el exfutbolista de Olympiacos eligió a los tres mejores jugadores y abrió nuevamente la polémica, al dejar fuera a los miembros de la ‘vieja guardia’, es decir, el ‘Pibe’ Valderrama, Faustino Asprilla y Freddy Rincón, entre otros. “Falcao, David Ospina y yo”, dijo el cucuteño.

Inmediatamente, Eduardo Luis lo cuestionó por incluir al guardameta del Al-Nassr y James respondió que “es el jugador con más partidos jugados” en la historia de la Selección. “Tiene que estar”, sentenció.

David Ospina, arquero de la Selección Colombia. - Foto: Getty Images

“Nos ha salvado muchas veces y es el que más tiene partidos”, recordó James, argumentando el hecho de incluir a Ospina en ese podio. “Falca por lo que ha hecho. Por lo que nos ha dado, por los números que tiene. Fue el mejor ‘9′ del mundo y en Colombia hemos tenido el privilegio de haber podido verlo”, señaló.

Por último, explicó porque se incluyó a él mismo en ese listado. “Yo por los números que tengo. Creo que somos los tres ahí”, sentenció.

Al respecto de dejar fuera a Valderrama, Asprilla y compañía, James aseguró que no se trata de nada personal. “Eran muy buenos jugadores y yo los respeto mucho. No tengo nada en contra de ellos, pero el ‘top’ mío es ese. Cada uno tiene su ‘top’, los jugadores de antes se ponen entre ellos y es súper respetable”, apuntó.

Falcao y James durante el Mundial de Rusia 2018 - Foto: Getty Images

Confiado en seguir en Europa

En la charla, James también habló del presente de la Selección y lo que viene en los próximos amistosos en los que, presuntamente, no será convocado al estar fuera de actividad deportiva desde la rescisión de su contrato con Olympiacos.

“Acabé hace un mes. He estado entrenando, pero no de la misma manera. Hay muchachos que están compitiendo todavía y no sería justo que no puedan jugar. Estoy pensando más en las Eliminatorias”, reconoció.

Para volver a la Selección en septiembre necesita conseguir un equipo que le garantice minutos y manifestó cuál es su prioridad en el próximo mercado. “Creo que puede salir algo bueno en Europa. Quiero ir donde pueda jugar, me siento bien físicamente. Sé que puedo dar más porque tengo talento, tengo calidad”, dijo.

James Rodríguez estuvo en Bogotá entrenando mientras abría su negocio 'Arrogante' - Foto: FCF

En ese sentido, apuntó hacia los que critican sus decisiones. “Soy una persona que le encanta trabajar, soy súper profesional, así muchos duden. No me importa lo que se diga afuera, no me importa lo que se hable, yo sé lo que soy y sé lo que puedo dar”, declaró.

El ‘10′ confía y quiere ser parte de este nuevo proceso bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. “Yo tenía tusa viendo los partidos del Mundial. Veías equipos que no jugaban bien, que te preguntabas cómo llegaron al Mundial... Son cosas que pasan. Hicimos las cosas mal, hay que decirlo. No puede ser que no metamos goles en siete partidos. Con tantos jugadores buenos que tenemos es para que metamos dos, tres goles por partido mínimo. Hay que asumir las responsabilidades cada uno y aprender de todas estas cosas”, recordó sobre la eliminación camino a Qatar 2022.