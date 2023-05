“Me quedé con la palanca en la mano”: James Rodríguez y su anécdota del carro que lo dejó varado en Argentina

- Foto: Everton FC via Getty Images

- Foto: Everton FC via Getty Images

James Rodríguez abordó varios aspectos de su vida personal y profesional en una entrevista con RCN. El jugador colombiano tocó temas relacionados con su participación en la selección nacional y su objetivo frustrado de llegar al Mundial de Catar 2022. Además, reveló en qué gastó su primer sueldo como futbolista profesional, rememorando una época significativa de su vida.

Uno de los momentos destacados de la charla fue cuando le preguntaron sobre el primer automóvil que compró. Entre risas, el volante de 31 años recordó con nostalgia el modelo en cuestión: “El primer carro que compré fue un Peugeot 306 largo. Cuando uno iba a más de 40 km/h, el carro vibraba”, dijo que una sonrisa en su rostro.

Además, también contó una anécdota curiosa relacionada con ese automóvil: “A ese carro le tuve mucho, pero mucho cariño porque una vez me dejó varado en Argentina, en Banfield”, recordó James. Mientras conducía por una autopista, el vehículo comenzó a detenerse sin motivo aparente, dejándolo con la palanca de cambios en la mano. Eduardo Luis, periodista que estuvo en la entrevista y quien presenció el incidente, dijo que tuvo que acudir junto a la madre del futbolista para recogerlo.

Durante la entrevista, también se le preguntó a James Rodríguez sobre la persona que más admira fuera del ámbito futbolístico. De manera instantánea, mencionó a Jimmy Butler, jugador de baloncesto. James elogió a Butler como un gran deportista y persona, destacando su actual rendimiento en la cancha.

“Soy amigo de un basquetbolista de la NBA, Jimmy Butler, de los Miami Heat. Lo admiro mucho, es un gran jugador, gran persona y lo que está haciendo ahora, está andando por un buen nivel”, indicó el cucuteño.

El pasado sábado, Rodríguez estuvo presente en el Kaseya Center viendo el juego 6 de la finales de conferencia de la NBA, que están disputando los Heat contra los Boston Celtics, donde su amigo Jimmy no pudo conseguir la victoria y tendrá que luchar en un juego 7 por conseguir el campeonato del lado este.

Jimmy Butler vs. Boston Celtics - Foto: Getty Images

Otro tema abordado fue la diferencia entre lidiar con el público en una tribuna de fútbol y el público en una transmisión en streaming. James consideró que el público de un streaming es más difícil de manejar, pues es un terreno desconocido para él. Reconoció que enfrentar críticas en un ambiente de streaming es un desafío, pero también mencionó que disfruta cuando lo critican, ya que le gusta ir en contra de la corriente.

“El de una streaming seguro. Porque jugar al fútbol sé, ser streamer no sé. Es muy complicado. Sé cómo hacer las cosas bien y cuando me putean eso me gusta mucho porque voy contra la corriente”, afirmó Rodríguez Rubio.

James Rodríguez en Twitch - Foto: Captura de pantalla

¿Dónde jugará James en la temporada que viene?

Tras su salida del club catarí Al-Rayyan, el mediapunta se unió al Olympiakos en septiembre de 2022. James abandonó Grecia antes de que terminara la temporada y ahora busca club para continuar con su carrera en la campaña del 2023/24.

James apenas ha jugado un partido con Olympiacos - Foto: Oficial @olympiacosfc

“Yo creo que va a salir algo bueno en Europa, la temporada está acabando, el mercado está quieto, los equipos no han planificado la siguiente temporada. Yo creo que se empieza a mover en junio o julio, ahí se empezará a mover para ver quién quiere al ‘10′. Quiero ir a Europa, en dónde pueda jugar cada tres días”, dijo James con respecto a su próximo equipo.

Es importante recordar que al centrocampista se le vinculó hace unas semanas con el Olympique Lyon de Francia, pues el empresario estadounidense John Textor compró el club francés en diciembre de 2022 y en varias ocasiones ha mostrado su fanatismo por el colombiano.