James Rodríguez confrontó a Andrea Guerrero y Eduardo Luis en plena entrevista: “¿Tienen pruebas para hablar?”

James Rodríguez sigue dando de qué hablar por su reciente entrevista con la prensa colombiana. El 10, que no acostumbra a hablar ante los medios de comunicación, recibió en su casa a Andrea Guerrero y Eduardo Luis para una larga charla que fue revelada en su totalidad este domingo a través del canal Win Sports.

El volante cucuteño reveló los planes que tiene a futuro y habló de lo que ha pasado en su carrera como jugador de la Selección Colombia, además de la experiencia que acumuló en clubes importantes del mundo como el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Al final de la entrevista, James se atrevió a cambiar de papeles con los periodistas y les lanzó cuatro preguntas relacionadas con las críticas que reciben los jugadores profesionales de la prensa. “¿En qué se basan para criticar a un jugador?”, fue el primer interrogante que propuso el 10.

Andrea fue la primera en responder y expuso que en lo deportivo “se trata de interpretar y dar una opinión de lo que pasa en el campo. Ya cuando uno le carga subjetividad creo que el tema es distinto”.

Rodríguez intervino en la conversación y argumentó su pregunta. “Cuando un colega de ustedes habla de lo deportivo, vale. Pero lo que no entendemos es por qué se van a la parte personal, ¿en qué se basan?, ¿ustedes tienen pruebas cuando hablan así?”, cuestionó.

James Rodríguez se perdió varios partidos en la eliminatoria pasada. - Foto: AP

James Rodríguez pone como prioridad seguir siendo llamado por la Selección Colombia - Foto: FIFA via Getty Images

James hizo la salvedad que “no lo digo por los periodistas colombianos”, e incluyó en su opinión lo que vivió en Argentina y España. Eduardo Luis respondió entonces que el periodista deportivo “consume tanto el juego que puede sacar análisis y concluir cosas”.

El futbolista insistió en su duda y preguntó: “¿Cuándo critican a un jugador, lo hacen por el juego individual o el juego colectivo que hizo?”, provocando que los periodistas tuvieran que pensar un poco más su respuesta.

Andrea Guerrero resumió que “es muy difícil no evaluar individualmente a un jugador” y James la interrumpió explicando que “el fútbol es un deporte colectivo y dependo de los diez compañeros. Si no tienen un buen partido, yo no tengo la culpa. Si yo tampoco tengo un buen partido, los otros diez tienen un buen partido y ganan, ¿en qué se basan?”.

Eduardo Luis salió al frente y dijo que “en el juego se ve cuando un jugador no está bien y el equipo lo salva. Tiene razón, muchas veces el futbolista no juega bien porque el contexto no ayuda”.

James se vistió de periodista - Foto: Captura Win Sports

James siguió por esa línea y cuestionó si “un jugador hace mal partido y hace un gol, ¿jugó bien? Porque hay muchos periodistas que con solo un gol se salvó. Hay partidos que yo he jugado mal pero meto un gol y ya se salvó. O hay partidos que juego un partidazo, pero no asisto o no meto gol y he visto a gente que dice ‘jugó mal’”.

Andrea aseguró que “hay una equivocación gigante al evaluar un jugador de fútbol en términos cuantitativos. El periodista no solo interpreta resultados, el periodista tiene que interpretar el juego”.

James Rodríguez ceebrando su gol ante Corea del sur con la Selección Colombia. - Foto: REUTERS

James Rodríguez celbra su gol ante Corea del Sur con Kevin Castaño - Foto: REUTERS

Por último, les preguntó sobre el enojo cuándo un jugador no quiere hablar en rueda de prensa o zona mixta. Eduardo tomó la palabra y aseguró que “el jugador, la mayoría de los casos, es utilitarista. Cuando necesita va a la prensa, si no, se esconde. Hay jugadores que habitualmente no hablan o hablan solo en la buena. A mí no me gusta que el periodista me utilice”, sentenció.

Al final la entrevista de James a los dos periodistas terminó entre risas y hasta los sorprendió. “A uno normalmente no lo confronta un futbolista así”, dijo Eduardo Luis antes de la despedida.

⚽ ¡James Rodríguez y sus preguntas a la prensa! #JAMESxWIN pic.twitter.com/3bB9BPPSac — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 29, 2023

“No se por qué me tiran tanto”

Ahora que se acerca el inicio de unas nuevas eliminatorias, se ha despertado en la opinión pública un duro debate entre aquellos que no le ven argumentos para ser convocado y los que defienden su presencia como actor de liderazgo frente a las nuevas generaciones de la Tricolor.

Al respecto de esa división, James Rodríguez considera que es normal por todo lo que ha pasado en su carrera. “Mi abuela decía: ‘qué hablen bien o mal, pero que hablen. Cuando no hable ahí sí preocupese’. Fue por allá como en el 2014″, dijo en entrevista con RCN.

“Yo divido mucho. Hay mucha gente que sí me quiere, pero hay mucha gente que me tira mucho hate (odio). Por lo que yo veo, no sé por qué me tiran tanto hate, mano”, insistió.

James rompió el silencio sobre su situación actual - Foto: Captura Youtube Noticias RCN (7:09): James Rodríguez: “soy súper profesional, así muchos duden”

A pesar de todos esos comentarios que le caen en redes sociales, James asegura que no hay nada difícil en ser él mismo. “Yo disfruto ser yo. Yo disfruto ser lo que he hecho y soy feliz con eso”, apuntó.

“Si quisiera ir a un cine con mis hijos. Es un poco complicado eso. Hay veces que uno quiere estar tranquilo, pero uno entiende que la gente te ve y te quiere pedir fotos”, sentenció.

James tiene a varios equipos siguiéndole la pista para la campaña 2023/24 - Foto: FCF

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia - Foto: FCF

James todavía no ha definido en qué equipo jugará la próxima temporada - Foto: FCF