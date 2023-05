El futuro de James Rodríguez al descubierto: revela en dónde jugaría la siguiente temporada

James Rodríguez pronto cumplirá dos meses de inactividad, luego de su sorpresiva salida del Olympiacos de Grecia, cuando todavía quedaba una buena parte de la temporada por disputar y se esperaba que el exjugador de Real Madrid estuviera, al menos hasta junio, con su equipo.

Aunque el colombiano deseó éxitos al equipo griego y agradeció el cariño de la hinchada de Olympiacos, más adelante se conocieron detalles de la discusión que tuvo con el entrenador José Anigo, lo que aceleró su deseo de salir del club, más allá que eso lo limitó de completar una campaña positiva, en cuanto a minutos disputados.

Esto ha despertado muchas criticas sobre James Rodríguez, ya que muchos consideran que no tiene estabilidad en ningún equipo y que desde que salió del Bayern Múnich, no ha logrado volver a durar más de una temporada en un equipo siendo titular y compitiendo en el alto nivel. Lo que sin duda alguna, afecta en su rendimiento en la Selección Colombia.

James Rodríguez - Foto: FCF

En los últimos días el futbolista colombiano estuvo en Bogotá, por lo que ha accedido a hablar con medios de comunicación y referirse a su situación deportiva actual, por lo que respondió una pregunta que suelen hacerse muchos hinchas: ¿en dónde jugará la siguiente temporada James Rodríguez?

Mucho se ha hablado de que posibles rumores en Brasil, de varios equipos que quisieran contar con los servicios del colombiano. Así mismo equipos de Francia e Inglaterra, a los que podría llegar el exjugador del Bayern Múnich. Sin embargo, nada se ha concretado, por lo que solo el propio James puede saber cuál podría ser su próximo destino futbolístico.

Incluso, Rodríguez abrió la posibilidad de jugar en un equipo del fútbol colombiano diciendo: “Desde niño quise jugar en Colombia, entonces por qué no llegar ahora. Uno no le puede cerrar la puerta a nadie”.

Sin embargo, al parecer, el colombiano sigue con los planes de seguir en alguna liga europea en la siguiente temporada. “Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad; me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos duden, pero no me importa lo que se diga sobre mí, yo sé lo que soy”, afirmó el volante de la Selección Colombia en RCN.

James Rodríguez tuvo una primera gran temporada en Real Madrid entre 2014 y 2015. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque la respuesta no dejó claro el equipo al que llegaría James, sí confirmó que el jugador descarta las opciones de Sudamérica, Asia y otro tipo de confederaciones. Ya que su deseo y su objetivo es estar en una liga europea, ya que él considera que aún tiene mucho por aportarle al fútbol y en especial a la Selección Colombia.

La verdad de su salida de Olympiacos

Fiel a su forma de ser, James Rodríguez guardó silencio al respecto de las acusaciones de la prensa griega y se mantuvo al margen de las diferencias con el entrenador, que llegó a asumir el cargo como interino tras la renuncia del español Míchel González.

No obstante, este miércoles salió a la luz su versión de los hechos en una entrevista con Noticias RCN. “Yo no me arrepiento de lo que he hecho, porque hay cosas de las que no se debe arrepentir uno y más cuando no te tratan bien, no te tratan de una manera seria o no te valoran lo que has hecho”, dijo.

James considera que “jugó bastante” en Olympiacos y se fue contento con su desempeño. “Los números son un poquito bajos para lo que jugué. No tuve la fortuna de hacer cinco o seis goles más”, sentenció.

Anigo suma a la lista de entrenadores con los que James ha tenido diferencias, como fue el caso de Zinedine Zidane y Rafa Benítez.

James Rodríguez tuvo buenas presentaciones en el Olympiacos de Grecia. - Foto: Captura de pantalla: Twitter @olympiacosfc

Diferente fue cuando tuvo a Carlo Ancelotti o José Pékerman, de quiénes destaca la manera en la que gestionan al grupo de jugadores. “Ancelotti no me hizo mejor jugador solo a mí: a Vinicius, a Rodrygo, a Valverde, a Kaká en el Milan. Eran buenos, pero les sube el nivel. José Pékerman también, con Riquelme, con Falcao…”, apuntó.

“En el fútbol hay entrenadores que no son genios tácticamente, pero tienen manejo de grupo y hablan bien, saben llegar, son como un padre, y eso se valora más que cualquier otra cosa. Y si te cuidan, lo vas a dar todo por ellos”, insistió.

Las discusiones que ha tenido con distintos entrenadores han coincidido con periodos en los que le toca estar sentado en el banquillo. “No soy buen suplente porque quiero jugar, pero nunca le haré mala cara a un compañero. Solo quiero jugar siempre, así que soy un mal suplente (risas). Pregúntale a cualquier compañero si alguna vez actué mal”, afirmó.