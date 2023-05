A un mes de iniciar, el Tour de Francia 2023 ya tiene los primeros tres colombianos confirmados

La tusa por el final del Giro de Italia 2023, ha abierto las puertas al conteo regresivo hacia el inicio de la edición 110 del Tour de Francia, en la que se espera una participación más que generosa de los ciclistas colombianos.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Einer Rubio (Movistar) dejaron bien alta la vara en las grandes con sus dos victorias en la corsa rosa, lo que pone más presión entre los ‘escarabajos’ que tomarán la partida en la ronda gala el próximo 1 de julio en la ciudad de Bilbao en España.

Hasta ahora los equipos solo han dado ‘pistas’ de los corredores que estarán en el Tour, sin embargo, los propios ciclistas se han encargado de desvelar la verdad en entrevistas individuales donde han confesado que el gran objetivo de su temporada, está encaminado a disputar la carrera más importante del ciclismo mundial.

Ciclistas pasan por el arco del triunfo en el Tour de Francia 2022. - Foto: AP

Ese fue el caso de Sergio Higuita, que este fin de semana reveló a Caracol Radio un cambio de planes en su temporada. “La idea es ir a Tour de Suiza y si tengo buenos resultados, el equipo me tiene en la nómina para el Tour de Francia. Esperemos tener un buen rendimiento para poder estar en esta nómina. Me he preparado lo mejor posible”, declaró.

Higuita resaltó lo hecho por los colombianos en el Giro. “Fue muy emocionante para Colombia tener esas dos victorias con Buitrago y Einer. Gaviria también trató de buscar y lastimosamente Rigo se tuvo que bajar por enfermedad. Fue un Giro demasiado difícil por el clima. Felicitar a todos por la presentación que hicieron”, declaró.

Sergio Higuita, ciclista colombiano del Bora Hansgrohe - Foto: Getty Images

Rigo, Martínez ¿Y Egan?

Además del ‘Monster’, hay otros dos colombianos que en las últimas semanas han sido confirmados como participantes del Tour, sujetos a librarse de las lesiones o algún otro problema de última hora.

Rigoberto Urán, que se tuvo que retirar del Giro por Covid-19, había manifestado en la primera semana de competencias que el EF Education EasyPost lo tiene en los planes para acompañar a Richard Carapaz en el Tour de Francia. El hecho de haber abandonado antes del primer día de descanso, aumenta aún más las opciones de verlo en una nueva edición de la grande bouclé, acumulando la nada despreciable cifra de cuatro grandes vueltas consecutivas desde que asistió al Tour del año pasado, luego a La Vuelta, el Giro 2023 y ahora repetirá en tierras francesas.

Muy cerca de él, como la principal carta de Colombia, llega Daniel Felipe Martínez, señalado como el posible líder del Ineos Grenadiers para la prueba más importante del año.

‘Dani’ ha recibido la confianza de la dirigencia este año y, según consideran, ya está listo para ser la cabeza del proyecto. “Es un corredor que creemos que tiene capacidades físicas para estar en el pódium de un Tour de Francia y en eso estamos trabajando, pero no todo es tener números. Al final son muchas cosas que tienen que alinearse para poder estar ahí”, dijo en marzo el director del Ineos, Xabier Artetxe, en declaraciones para El Sello Ciclista.

Daniel Martinez y Rigoberto Urán durante el Tour 2022. - Foto: AP/Daniel Cole

A su favor, Martínez tiene las buenas presentaciones que ha dejado en la contrarreloj individual, aspecto fundamental para los aspirantes a una general que tiene como favoritos a dos especialistas como son Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) y el implacable Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), llamado a tomar revancha este año.

Pero Dani no viajaría solo al Tour de Francia. A su lado tendría la compañía más que oportuna de Egan Bernal, a quién evalúan constantemente en la escuadra británica para decidir si puede asistir a la gran cita de la temporada en calidad de gregario de lujo.

Egan se ha puesto como objetivo volver a la carrera que ganó en 2019 y para ello debe convencerlos en el mes que queda de preparación antes del pistoletazo inicial.