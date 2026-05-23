Primer colombiano confirmado para el Tour de Francia 2026: “Vamos por la clasificación general”

Mientras adelanta negociaciones para su posible llegada al Ineos, el colombiano Harold Tejada (XDS Astana) confirmó que estará presente en el Tour de Francia 2026.

Este sábado fue invitado especial en la transmisión de la etapa 14 del Giro de Italia y reveló detalles sobre la preparación que viene adelantando para la grande bouclé.

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“En el Tour ya es muy diferente. Vamos a ir 100 % por la clasificación general, buscar etapas también... El tema de los puntos este año está más tranquilo, no tenemos tanta presión”, indicó en Caracol Sports.

XDS Astana ha sido uno de los equipos revelación en la presente temporada y espera seguir cosechando buenos resultados con Harold Tejada como uno de sus estandartes.

El huilense aseguró que el apunta al ‘top 10′ de la general, aunque sabe que se enfrentará a los mejores ciclistas del pelotón internacional como Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y el propio Jonas Vingegaard.

Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Foto: Getty Images

“Vamos a ir día a día. Llevamos también a Max Kanter que es el esprinter del equipo para el Tour, estará Teunissen, Aaron Gate, Nicolás Vinokourov, Fortunato, Cristián Rodríguez por ahora, Sergio Higuita y yo”, señaló.

La idea de Tejada es mejorar por mucho lo hecho en el Tour del año pasado, cuando padeció por problemas de salud y terminó en el puesto 44 de la general.

Esta temporada ha sido de mejores sensaciones para el escalador colombiano. Fue cuarto en la clasificación del UAE Tour, luego ganó etapa en París-Niza y también se destacó en la Vuelta al País Vasco en el mes de abril.

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Desde entonces se encuentra entrenando por su cuenta y manteniendo informado al Astana de todos sus movimientos. “Ustedes me pueden decir vamos a la playa y me toca decirles que no puedo. Me toca programar todo, colocar ubicación, decir dónde voy a estar y eso es el ciclismo”, explicó.

Esa disciplina ha sido bien ponderada por otros equipos del World Tour, que le tienen puesta la mirada para el próximo año. Harold Tejada termina contrato en diciembre y está escuchando ofertas para definir su futuro.

La opción de renovar y quedarse en el Astana está sobre la mesa, sin embargo, en las últimas semanas sonó la posibilidad de unirse a Egan Bernal y Brandon Rivera en el renovado Netcompany Ineos.

La escuadra británica quiere fortalecer su lista de escaladores y ve en el de Pitalito una buena opción que no les saldría tan costosa como otros corredores que están en carpeta.

Su participación en el Tour de Francia será fundamental para elegir el mejor camino cuando se abra el mercado de fichajes y llegue el anuncio oficial.