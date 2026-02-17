CICLISMO

Alex Dowsett, el ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia, contrario a las tesis de Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Alex Dowsett también creó una fundación para instar a los niños con limitaciones médicas, como él, a fomentar el deporte.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 10:41 a. m.
El inglés Alex Dowsett cruza la línea de meta de la decimotercera etapa de la 106.ª edición de la carrera ciclista Tour de Francia, una contrarreloj individual de 27,2 kilómetros en Pau, el 19 de julio de 2019
Alex Dowsett es un ciclista profesional británico que, teniendo hemofilia, corrió el Tour de Francia. De acuerdo con los registros, el pedalista sufre de hemofilia A severa y aún así corrió la “Grande Boucle”, la más grande de las tres grandes del ciclismo mundial, en varias oportunidades.

Alex Dowsett en la contrarreloj individual masculina durante el Campeonato Nacional de Carreteras del Reino Unido, el 14 de octubre de 2021, en Lincoln, Inglaterra
En 2015 corrió para el Movistar Team, el mismo equipo que ha acogido al ciclista colombiano Nairo Quintana. En esa oportunidad y tras una caída en la etapa 12 que le generó puntos de sutura en un codo se tuvo que retirar. Cuatro años después corrió para el equipo Katusha-Alpecin y estuvo en las 21 etapas del Tour de Francia.

“Hay ciclistas que han corrido el Tour de Francia con hemofilia, no se laven las manos”: madre de Kevin Arley Acosta responde a Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo
Fico Gutiérrez arremete con todo contra Petro y el ministro de Salud por muerte del niño Kevin: “Miserable”, “no tienen perdón de Dios”

En varias oportunidades dijo a medios internacionales que, para evitar hemorragias internas, debía estar inyectado con su medicamento. En su carrera ganó dos etapas en el Giro de Italia (2013 y 2020), ha sido seis veces campeón británico de contrarreloj y ostentó el Récord de la Hora de la UCI en 2015.

En 2021, el ciclista británico falló en su intento de establecer un nuevo récord mundial de la hora al cubrir 54,555 kilómetros en 218 vueltas sobre la pista cubierta del Velódromo Bicentenario de Aguascalientes (centro de México). Con su bicicleta de engranaje 61x13, Dowsett se quedó 534 metros abajo del récord de 55,089 kilómetros en 221 vueltas que el belga Victor Campenaerts impuso el 16 de abril de 2019 en la misma sede, situada a 1.888 metros sobre el nivel del mar.

