Alex Dowsett, el ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia, contrario a las tesis de Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Alex Dowsett es un ciclista profesional británico que, teniendo hemofilia, corrió el Tour de Francia. De acuerdo con los registros, el pedalista sufre de hemofilia A severa y aún así corrió la “Grande Boucle”, la más grande de las tres grandes del ciclismo mundial, en varias oportunidades.

Alex Dowsett en la contrarreloj individual masculina durante el Campeonato Nacional de Carreteras del Reino Unido, el 14 de octubre de 2021, en Lincoln, Inglaterra Foto: Getty Images via AFP

En 2015 corrió para el Movistar Team, el mismo equipo que ha acogido al ciclista colombiano Nairo Quintana. En esa oportunidad y tras una caída en la etapa 12 que le generó puntos de sutura en un codo se tuvo que retirar. Cuatro años después corrió para el equipo Katusha-Alpecin y estuvo en las 21 etapas del Tour de Francia.

En varias oportunidades dijo a medios internacionales que, para evitar hemorragias internas, debía estar inyectado con su medicamento. En su carrera ganó dos etapas en el Giro de Italia (2013 y 2020), ha sido seis veces campeón británico de contrarreloj y ostentó el Récord de la Hora de la UCI en 2015.

En 2021, el ciclista británico falló en su intento de establecer un nuevo récord mundial de la hora al cubrir 54,555 kilómetros en 218 vueltas sobre la pista cubierta del Velódromo Bicentenario de Aguascalientes (centro de México). Con su bicicleta de engranaje 61x13, Dowsett se quedó 534 metros abajo del récord de 55,089 kilómetros en 221 vueltas que el belga Victor Campenaerts impuso el 16 de abril de 2019 en la misma sede, situada a 1.888 metros sobre el nivel del mar.

El ciclista británico, de 37 años, perteneciente al equipo Israel Start-Up Nation, intentaba recuperar así la marca que alguna vez fue suya, pues el 2 de mayo de 2015 registró 52,937 kilómetros en Mánchester -entonces tenía 26 años-.

“Quería ver qué tan lejos podía llegar y 54,555 es lo más lejos que puedo llegar. Le apostamos todo a esto”, dijo Dowsett al final de la prueba a la que se presentó con la intención de mandar un mensaje para hacer conciencia de la hemofilia, condición de salud que él mismo presenta.

Alex Dowsett de Gran Bretaña y Movistar Team llegan al inicio de la séptima etapa del Tour de Gran Bretaña 2015 desde el hipódromo de Fakenham a Ipswich el 12 de septiembre de 2015 en Fakenham Raceourse, Inglaterra Foto: Getty Images via AFP

Dowsett estuvo a punto de llegar al minuto 10 mejorando los tiempos que Campenaerts registró dos años atrás, pero ya cruzado ese minuto 10 iba con una desventaja de 16 milésimas de segundo respecto a lo marcado por el belga. Dowsett tenía prevista hacer este intento desde el pasado 12 de diciembre, pero debió postergarlo debido a que se contagió de covid-19.

Tras fallar en su intento de imponer una marca mundial, Dowsett creó la organización benéfica Little Bleeders para inspirar a niños con trastornos de coagulación a mantenerse activos a través del deporte.

En 2022 anunció su retiro de la actividad profesional y en este 2026 ejerce como Ingeniero de Rendimiento para el equipo de ciclismo Astana Qazaqstan (actualmente XDS Astana Qazaqstan).

