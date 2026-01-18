Deportes

El Tour de Francia donde Luis Díaz hizo historia: así es el ambicioso plan de la UCI con su magno evento

Cambios drásticos de la UCI con el Tour de Francia. La propuesta fue aceptada y ahora irá hasta donde Luis Díaz hizo historia.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

18 de enero de 2026, 2:54 p. m.
Luis Díaz en el Liverpool / Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.
Luis Díaz en el Liverpool / Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. Foto: Fotos: Getty Images

Edimburgo, Liverpool, Cardiff: las tres primeras etapas del Tour de Francia de 2027, con salida en la capital escocesa, atravesarán tres de las cuatro naciones que constituyen el Reino Unido, con la misión de suscitar el mismo fervor popular que las dos anteriores partidas británicas de esta competencia.

La salida desde Edimburgo había sido ya anunciada y será la quinta vez que el Tour de Francia comience en el extranjero en seis años, después de Copenhague (2022), Bilbao (2023), Florencia (2024) y Barcelona (2026).

Liverpool, ciudad donde es bien conocido el nombre de Luis Díaz, inscrito en los libros de historia en Anfield, será el final de la segunda etapa de la edición 2027. Cardiff es la anfitriona de la tercera fracción, según los planes revelados por la UCI.

PONTARLIER, FRANCE - JULY 26: (L-R) Simon Yates of Great Britain and Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike - Polka Dot Mountain Jersey compete during the 112th Tour de France 2025, Stage 20 a 184.2km stage from Nantua to Pontarlier / #UCIWT / on July 26, 2025 in Pontarlier, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Simon Yates, a rueda de Jonas Vingegaard, en el Tour de Francia 2025. Foto: Getty Images

Leeds fue el lugar escogido por los organizadores de la empresa ASO para presentar nuevos detalles de las tres etapas británicas que levantarán el telón de La Grande Boucle de 2027.

“Es la salida que más se parecerá al Torneo de las Seis Naciones (de rugby), porque vamos a pasar por Escocia, Inglaterra, Gales y luego, evidentemente, Francia”, dijo a la Agencia AFP el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme.

El Tour de Francia por el Reino Unido

La primera etapa, de 185 kilómetros, unirá Edimburgo con Carlisle, una localidad en el norte de Inglaterra a 15 kilómetros de la frontera escocesa. Un día después, la segunda etapa saldrá de Keswick para dirigirse a Liverpool para un recorrido 100 % inglés.

LIVERPOOL, ENGLAND - MARCH 08: (SUN OUT, SUN ON SUNDAY OUT) Luis Diaz of Liverpool reacts during the Premier League match between Liverpool FC and Southampton FC at Anfield on March 08, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images)
Luis Díaz, jugador del Liverpool Foto: Liverpool FC via Getty Images

Será muy larga (223 kms), después de que se decidiera incluir el Lake District, el parque nacional más grande de Inglaterra, que está inscrito en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Recorrido de las tres etapas del Tour 2027 por el Reino Unido.
Recorrido de las tres etapas del Tour 2027 por el Reino Unido. Foto: Oficial UCI

Esa etapa incluirá cinco subidas, pero sin porcentajes temibles, y el director del Tour vaticina que se decidirá al sprint, aunque hay alto potencial a que una fuga tenga resultados.

La tercera etapa de este tríptico, en Gales, empezará en Welshpool y llegará a Cardiff. También será larga (igualmente 223 km) y tendrá siete ascensiones en el trazado, también sin gran exigencia, hasta un final comparado por Prudhomme con el de la clásica Lieja-Bastoña-Lieja.

Prudhomme afirmó además que las anteriores salidas del Tour en el Reino Unido, en Londres 2007 y Yorkshire en 2014, fueron “extraordinarias e inolvidables” y espera que así sea en 2027. Una edición más que especial y ahora se espera que para ese año, con el paso por Liverpool, el ciclismo colombiano pueda llenarse de gloria en Europa.

