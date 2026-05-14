Se acabó la paz: Jonas Vingegaard lanza advertencia para Egan Bernal y los favoritos del Giro

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) analizó la etapa 7 del Giro de Italia y advirtió que habrá cambios fuertes en la clasificación general con el ascenso al Blockhaus.

Egan Bernal (Netcompany Ineos) es el mejor ubicado de los favoritos, sin embargo, padeció problemas de salud el pasado martes y su situación física es una incógnita faltando pocas horas para el aterrizaje de la alta montaña.

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Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) parte como líder de la general y tiene seis minutos de diferencia sobre los candidatos al título, lo que complica las opciones de tener nuevo dueño para la maglia rosa.

Pero la promesa es que volarán chispas entre los favoritos, pues la meta está ubicada en la cima del Blockhaus tras un ascenso de 13 kilómetros al 8,5 % de inclinación promedio.

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Las palabras de Vingegaard

Vingegaard marcha en el puesto 15° de la clasificación general y considera que será difícil arrebatarle el liderato a Eulálio, aún con el primer final en alto de la carrera.

“Ahora lleva el maillot con más de seis minutos de ventaja, así que tiene una buena diferencia”, declaró el ciclista danés. “Creo que puede mantenerlo durante un tiempo, porque incluso con la etapa de mañana en Blockhaus, es un buen corredor, así que no es como si le fueran a sacar seis minutos en una sola etapa”, apuntó.

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Jonas dejó una advertencia para Egan Bernal y el resto de los favoritos que tendrán responsabilidad de aparecer en el ascenso final. “Blockhaus es una subida donde no puedes esconderte”, avisó el ‘capo’ del Visma-Lease a Bike.

“Sin duda será una etapa en la que habrá una lucha por la general. Quién sabe, quizá luchemos por la victoria de etapa, eso también estaría bien. Pero no depende solo de nosotros, sino también de otros equipos”, aseguró en declaraciones para CyclingNews.

Jonas Vingegaard, ciclista del Visma-Lease a Bike. Foto: Getty Images

Quieren marcar diferencia

Jonas Vingegaard es el máximo favorito al título y se esperaba que tomara la maglia rosa en este ascenso al Blockhaus, pero el panorama no parece esperanzador en este momento puntual del Giro.

Marc Reef, director deportivo del Visma, también advirtió que saldrán a dar un golpe sobre la mesa en la clasificación general. “Es muy importante, porque es una llegada en montaña, la primera llegada real en la cima de una montaña, y es una etapa en la que esperamos y queremos marcar la diferencia. Ojalá podamos hacerlo”, señaló.

“Jonas se siente muy bien y listo para darlo todo. Es una subida larga y con pendientes más pronunciadas que la mayoría. Creo que en este Giro, en promedio, las pendientes de las subidas son más pronunciadas que en los últimos dos años, y como es tan pequeño y ligero, eso también le beneficia”, agregó Reef.

Así está la clasificación general antes de la etapa 7: