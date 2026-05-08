Esto dijo Jonas Vingegaard sobre Egan Bernal: dio su pronóstico para el Giro de Italia 2026

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) es el máximo favorito al título en el Giro de Italia 2026, pero sabe que será difícil ante competidores de primer nivel como el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos).

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En declaraciones para el Diario Marca de España, Vingegaard mencionó a los principales rivales que enfrentará en el Giro e incluyó al zipaquireño como uno de ellos.

“Obviamente, soy uno de los favoritos, pero no soy el único favorito, en mi opinión. Hay muchos chicos fuertes. No hay que menospreciar a nadie. Tienes que estar cuidadoso y enfocado todos los días. Normalmente, el Giro es también el más impredecible de las tres grandes”, apuntó Jonas.

El danés pronosticó una lucha cerrada por el podio de la clasificación general. “Creo que hay muchos rivales difíciles: Yates, Pellizzari, Bernal, Gall, O’Connor… Especialmente fuerte veo a Red Bull, que tiene un equipo muy duro. También Decathlon tiene un equipo fortísimo. Tienes que mirar a todos y estar muy atento porque un día malo o un despiste te puede costar la carrera”, declaró.

Giro de Italia 2026 — Tabla general

Vingegaard considera que toda la presión está en su espalda por lo que ha hecho en el Tour de Francia y la Vuelta a España, dos grandes que ya tiene en el palmarés.

“Creo que hay más presión, pero es más la presión que me pongo sobre mí mismo. Estoy aquí porque quiero ganar esta carrera. No pienso en otra cosa“, agregó el capo del Visma-Lease a Bike.

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Aunque lleva varios años siendo protagonista en el ciclismo mundial, esta es la primera vez que Vingegaard decide ir al Giro de Italia. Llevaba varias temporadas consecutivas con el mismo calendario, cosa que cambió tras los resultados del 2025.

“Me motiva esta carrera. Me han dicho que es especial y tengo ganas de poder disfrutarla. Me he preparado muy bien para poder disfrutarla”, sentenció.

Jonas Vingegaard en la primera etapa del Giro de Italia 2026. Foto: AP

Muchos analistas han cuestionado la cantidad de montaña que hay en esta edición del Giro, pero a Vingegaard le parece un recorrido suficientemente duro para todos los corredores que participan.

“Es un recorrido que me gusta. Duro y exigente, pero quizá no extremadamente duro. De momento, me gusta. Blockhaus, Corno alle Scale, Valle de Aosta, los Dolomitas, la crono… Hay muchas etapas importantes, incluidas estas de Bulgaria que serán nerviosas y donde ya hay cosas en juego”, sentenció.

Vingegaard espera tomar la maglia rosa este fin de semana y no soltarla hasta que llegue el paseo de la victoria por Roma. Hasta entonces tendrá los ojos bien abiertos para responder a cada ataque de Egan Bernal, Giulio Pellizzari o los demás favoritos que acudieron para arrebatarle la corona.