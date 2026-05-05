La cruda confesión de Egan Bernal, a pocos días del Giro de Italia: bajó de la nube a Colombia

Bajo la nueva denominación de Netcompany Ineos Cycling Team, el equipo de Egan Bernal está listo para disputar el Giro de Italia 2026 con las aspiraciones puestas en el podio de la clasificación general.

El colombiano estará acompañado por una nómina de primer nivel que incluye a Thymen Arensman, Filippo Ganna, Jack Haig, Magnus Sheffield, Embret Svestad-Bårdseng, Connor Swift y Ben Turner.

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En principio se espera que Bernal sea uno de los líderes del Ineos, pero hay dudas sobre su situación física al estar alejado de las carreteras durante todo el mes de marzo.

El corredor zipaquireño regresó en abril para disputar el Tour de los Alpes, donde acabó segundo de la clasificación general. Días después disputó la Lieja-Bastoña-Lieja y el resultado fue nuevamente positivo con un destacado quinto lugar tras un ataque de 158 kilómetros.

Egan Bernal se aterriza

Aunque los dos resultados obtenidos en abril permiten ilusionarse, Egan Bernal aterrizó a toda Colombia y dejó claro que se siente bien pero el Giro de Italia es una cosa diferente a destacarse en las clásicas o las carreras de una semana.

“Significa que estoy bien, pero el Giro es otra cosa”, dijo en declaraciones para Domestique. “Me da algo de confianza, pero el Giro es el Giro. Son dos carreras distintas”, sentenció.

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Egan Bernal fue campeón de la corsa rosa en 2021, punto cumbre de su carrera antes del grave accidente que casi le cuesta la vida. “Llevo diez u once años como profesional y he aprendido que hay que confiar en el proceso”, agregó.

En esta edición del Giro hay un gran favorito, el danés Jonas Vingegaard, quien pica en punta ante la ausencia de Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y la revelación de la temporada Paul Seixas.

“He sufrido lesiones graves y rachas de mala suerte, y una carrera, sea buena o mala, no cambia la preparación para el gran objetivo. Incluso antes de que empezara la temporada, mi objetivo era el Giro, y sigue siendo así”, agregó Egan.

Egan Bernal en el Tour de los Alpes, donde culminó segundo en la clasificación general Foto: Getty Images

“Muchos días sin montar bici”

El colombiano reconoce que su temporada no ha sido como la tenía pensada. “He estado muchos días sin montar en bici este año y he tenido mucho tiempo sin competir. En los seis meses anteriores, solo había competido tres días, así que cualquier cosa podía pasar”, dijo.

“Para ser sincero, no tenía ninguna expectativa, así que estaba preparado para todo, ya fuera estar en el grupo de atrás o luchar por la clasificación general”, señaló al respecto de su regreso en el Tour de los Alpes.

El Giro de Italia 2026 comenzará este viernes, 8 de mayo, en un paso de tres días por Bulgaria. La transmisión oficial para Colombia estará a cargo de tres canales: Directv, RCN y Caracol TV.