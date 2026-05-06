Este viernes empieza de manera formal el Giro de Italia 2026. Tres colombianos serán parte de las nóminas oficiales de los equipos, los cuales buscan la gloria en la primera grande del año.

La delegación nacional estarpa integrada por tres corredores de primer nivel: el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Netcompany), el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y el boyacense Einer Rubio (Movistar Team).

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Al ser un tridente que en el último tiempo ha sido protagonista en Europa, se cree que podrían llegar a dar alguna sorpresa tanto en la etapas, como en la clasificación general final.

En las últimas horas se le hizo la consulta a la Inteligencia Artificial sobre un pronóstico de la participación que tendrían los ‘escarabajos’ en el Giro.

Esta herramiento llenó de ilusión a Colombia con lo que vaticinó, pues dos de los tres cafeteros se ganarían una etapa y, además, estarían ubicados en el top 10 al término de La Corsa Rosa.

Egan Bernal, ciclista colombiano que disputará el Giro de Italia 2026. Foto: Getty Images

El que mejor desempeño tendría de los tres colombiano sería Egan Bernal. Según la IA, podría llegar en la clasificación general como cuarto y se haría a una victoria de etapa de alta montaña.

Los argumentos de este pronóstico también fueron expuestos por la herramienta. Para estos hay tres puntos claves y uno extra, que harían pensar en que Bernal figurará en el Giro que está por iniciar.

Llega con nivel alto reciente : 2º en el Tour de los Alpes y competitivo en clásicas

: 2º en el Tour de los Alpes y competitivo en clásicas Tiene experiencia ganadora (campeón 2021) y sabe manejar tres semanas

y sabe manejar tres semanas Aunque comparte liderazgo, igual tendrá libertad para GC

Sobre el mencionado punto extra: ”En un Giro sin Pogacar y con varios favoritos ausentes, Bernal vuelve a ser carta real para top alto “.

Para ChatGPT, el otro nacional que se hará sentir en la carrera italiana es Santiago Buitrago. De este señala que estaría entre los 10 primeros de la clasificación general, poniéndolo sexto.

Al igual que el de Zipaquirá, el de Bogotá tendría la chance de ganarse una etapa y sería en la media montaña o en una fuga.

Al igual que con Bernal, la IA puso puntualizó sobre tres cuestiones que le parecen claves para dar dicho veredicto del corredor que defenderá la camiseta del Bahrain Victorious.

Santiago Buitrago, del Team Bahrain Victorious. Foto: Getty Images

Es líder único en Bahrain , lo que pesa mucho

, lo que pesa mucho Viene con regularidad (top 10 en WorldTour + victoria en 2026)

Ya sabe ganar etapas en el Giro (2022 y 2023)

“Tiene perfil ideal: escalador + finalizador en etapas quebradas”, le resaltó de su forma de correr a Buitrago.

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Etapas claves del Giro de Italia 2026

Etapa 19 (Dolomitas)

Etapa 20 (Piancavallo)

Etapa 7 (Blockhaus)

Etapa 14 (Pila)

Etapa 10 (crono)

La decimonoveno etapa es la considerada como la ‘etapa reina’. Dicho día podría quedar sentenciado el título del Giro de Italia 2026, luego de haber pasado por dos semanas donde en la primera será un ‘primer filtro’, la segunda tendrá la ‘crono’ y en la tercera sentenciará el gran campeón.