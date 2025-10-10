Anuncio oficial pone en aprietos a Egan Bernal: Ineos presentó a su nuevo líder para 2026

Le llegó competencia a Egan Bernal. Ineos Grenadiers presentó a Kevin Vauquelin como su flamante fichaje para la próxima temporada y puso en duda la decisión sobre el jefe de filas para el Tour de Francia.

El corredor zipaquireño había quedado como la cara visible del equipo ante el retiro de Geraint Thomas; sin embargo, la dicha le duró poco.

Vauquelin fue una de las figuras del ciclismo mundial en la presente temporada. Terminó séptimo en la clasificación general del Tour de Francia 2025, quedó segundo en el Tour de Suiza y ganó la Estrella de Bessèges y el Tour de los Alpes Marítimos.

Con 24 años de edad es una de las grandes promesas del ciclismo francés y estaba siendo pretendido por varios equipos en la máxima categoría, ante la muy posible desaparición del Arkéa-B&B Hotels.

Kevin Vauquelin, el tercer líder

De este modo, la línea de mando del Ineos Grenadiers queda conformada por Egan Bernal, Carlos Rodríguez y Kevin Vauquelin.

Este fichaje liberará gran parte del calendario para Egan, pero también compromete su rol protagónico en las grandes vueltas del próximo año. Vauquelin ya demostró que puede pelear contra los mejores del mundo, lo que arroja grandes expectativas sobre su incorporación.

El francés logró conseguir excelentes resultados en un equipo con bajo presupuesto y se espera que pueda potenciar su nivel defendiendo los colores de la escuadra británica.

“Estoy sumamente orgulloso de unirme a un equipo como el Ineos Grenadiers, que ha marcado la historia del ciclismo durante más de una década, tanto en grandes vueltas como en todo el calendario. Todavía estoy en shock”, declaró Vauquelin en su presentación oficial.

La dirigencia del Ineos aprovechó el difícil momento que atraviesan en el Arkéa y se llevó a uno de los fichajes más importantes de este mercado.

“Arkéa - B&B Hotels siempre será importante para mí. Fue el equipo donde me convertí en profesional, donde confiaron en mí y me dieron responsabilidades. Pude prosperar y aprender mi trabajo en un ambiente tranquilo”, reconoció el escalador francés.

Kevin Vauquelin, ciclista del Arkéa B&B Hotels | Foto: Getty Images

Especialista en contrarreloj

Kevin Vauquelin no solo ha demostrado ser un especialista en carreras por etapas, sino que ha dado buenos resultados en la contrarreloj, factor fundamental para los capos de la actualidad.

“Estoy muy emocionado por descubrir un nuevo entorno, nuevos compañeros, nuevos equipos y una nueva forma de trabajar con el personal. Para mí, es el siguiente paso lógico en mi carrera para continuar mi progreso y explorar nuevos horizontes”, dijo.

Dave Brailsford, mánager general del Ineos, reveló lo que esperan de este fichaje. “Me ha entusiasmado ver el progreso de Kevin en las últimas dos temporadas. No solo es un ciclista con mucha energía y que sabe cómo ganar, sino que en el Tour de este año me impresionó verlo añadir una nueva dimensión a su carrera”, apuntó.