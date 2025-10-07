Movistar no le ha renovado y Nairo Quintana contó la verdad: esto dijo sobre su futuro

Nairo Quintana sumó otra carrera más a su lista de apariciones en la presente temporada. El boyacense completó la Tre Valli Varesine 2025 y terminó en la posición 59° a cinco minutos de Tadej Pogačar.

En el marco de esta clásica italiana, Nairo respondió la pregunta del millón: ¿Ya renovó con el Movistar Team?

La respuesta es no. El colombiano termina contrato en diciembre con la escuadra telefónica y hasta ahora no hay anuncio oficial sobre su continuidad.

La buena noticia puede llegar en cualquier momento, sin embargo, Nairo permanece entre la lista de ciclistas que no tienen equipo definido para el 2026.

Giro de Lombardía y luego las decisiones

“No. De momento, no. Vamos a ver cómo terminamos, lo importante es terminar bien y vamos viendo”, fue la respuesta de Nairo sobre su futuro para el próximo año.

Una vez terminada la Tre Valli Varesine, el corredor boyacense se enfoca en el gran objetivo de esta época: el Giro de Lombardía 2025, último monumento de la temporada.

Quintana contó cuáles son sus objetivos en la carrera del sábado. “Estar adelante y poder llevar al equipo, a Davide Formolo, quien veamos que esté más fuerte, a hacer una buena posición en la clasificación general”, declaró a Cycling Pro Net.

El ‘Cóndor’ ha tenido una campaña difícil, llena de caídas y contratiempos que no le permitieron brillar como hubiera querido.

Después de retirarse en la Vuelta a Burgos, ha hecho varias carreras en suelo italiano. A principios de septiembre disputó el Giro della Toscana, luego compitió en el Memorial Marco Pantani, el Trofeo Matteotti y el fin de semana reapareció en el Giro de Emilia.

Este martes tuvo un rol secundario en la Tre Valli Varesine, antes de viajar a Lombardía para la prueba de fondo que se robará la atención de los amantes del ciclismo en todo el planeta.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team. | Foto: Getty Images

Lejos de retiro

Nairo Quintana ha dicho públicamente que se siente con energía en el tanque para seguir compitiendo en la categoría World Tour.

Aunque varias veces le han preguntado sobre su retiro, el boyacense no lo contempla y quiere seguir disfrutando del deporte que se lo dio todo.

Por ahora la promesa es que hay Nairo Quintana para rato, sea en el Movistar o en cualquier otro equipo que le abra las puertas.

Ya llegará el momento de pensar en otros proyectos y dedicarse a compartir tiempo junto a su familia, principal razón que lo hace pensar en bajarse de la bicicleta en un futuro cercano.