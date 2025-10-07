Exhibición de Egan Bernal en la Tre Valli Varesine 2025: clasificación general que ganó Pogačar

Egan Bernal se renovó para mantenerse en la élite del ciclismo mundial. Este martes, en medio de la Tre Valli Varesine 2025, demostró otra faceta y logró hacerle frente a Tadej Pogačar.

Ambicioso desde muy temprano en la fracción, el colombiano se subió en una fuga junto a un par de corredores que los adelantó por varios minutos con el grupo principal.

Fue un ataque lleno de ilusión para que Colombia lograse otro triunfo en la clásica que se corre en Italia.

Sin embargo, a falta de 40 kilómetros por la extensión del trazado de 200.3 km, los acompañantes de Bernal desistieron y lo dejaron haciendo un trabajo en solitario.

Con tanto por pedalear, el zipaquireño no aguantó. Desde atrás llegaron un par de hombres que lo empezaron a apurar a 33 kilómetros para la meta.

Si bien Quinn Simmons (Lidl-Trek) y Lorenso Milesi (Movistar Team) darían una mano al colombiano, también podrían arrebatarle el triunfo del día por el que tanto había trabajado Egan.

Egan Bernal en medio de la edición 104 de la Tre Valli Varesine. | Foto: Getty Images

En un día de estrategias donde la mejor fue la del UAE Emirates Team, dejó ver que, a unos 20 kilómetros, quien estuvo en silencio durante la mayor parte del trazado, se pronunció para llegar a la meta en solitario.

Se trata de Tadej Pogačar, sí, una vez más el ‘niño maravilla’ protagonizó un final demoledor ante sus rivales a los que les sacó diferencias amplias en la subida a Gavirate.

Por más que algunos quisieron no dejarlo ir, el pedaleo conocido del esloveno no dio chances a ninguno para hacerle frente rumbo a Varese.

Desde el kilómetro 15 hasta el final fue un monólogo de ‘Pogi’ que lo terminó por confirmar a la llegada, donde celebró un triunfo más en su amplio historial a sus 27 años.

Pogačar anuló a Bernal en el remate

Una de las noticias que dejó el recorrido italiano entre Busto Arsizio y Varese, se produjo tras la exhibición de Bernal a lo largo de la competencia de un día.

De no haber estado presente el mejor pedalista en la actualidad, las posibilidades de un triunfo de etapa por parte del colombiano se hubieran prolongado hasta el final.

Aunque no fue el desenlace esperado, el hecho de que el cafetero siga haciendo sonar su nombre ante los grandes favoritos ilusiona con una mejor versión de cara a 2026.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) no tuvo rival en los kilómetros finales de la Tre Valli Varesine 2025. | Foto: Getty Images

Cabe recordar que en la campaña que está por acabarse, el del Ineos Grenadiers supo lo que fue volver a un triunfo de etapa durante una gran vuelta.

Justamente en la Vuelta a España 2025, el deportista nacional pudo hacerse con la fracción 16, en donde superó en la meta a Mikel Landa.

Al término de Tre Valli Varesine quien terminó siendo el mejor colombiano, fue Sergio ‘Monster’ Higuita (XDS-Astana).

Clasificación general (Tre Valli Varesine 2025)

1. Tadej Pogačar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 4:34:28

2. Albert Withen Philipsen (DEN/Lidl-Trek) a 0:45

3. Julian Alaphilippe (FRA/Tudor Pro Cycling) a 0:45

4. Paul Lapeira (FRA/Decathlon-AG2R) a 0:45

5. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 0:45

6. Toms Skujins (LAT/Lidl-Trek) a 0:45

7. Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility) a 0:45

8. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 0:45

9. Johannes Kulset (NOR/Uno-X Mobility) a 0:45