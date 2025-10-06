Suscribirse

Ciclismo

Tre Valli Varesine 2025: definido el canal para ver a Egan y Nairo contra Tadej Pogačar

Este martes habrá acción en Italia con la presencia de las grandes estrellas del ciclismo mundial y colombiano.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

6 de octubre de 2025, 5:58 p. m.
FIERA DI PRIMIERO, ITALY - MAY 23: (L-R) Tadej Pogacar of Slovenia and UAE Team Emirates - Pink Leader Jersey and Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team prior to the 107th Giro d'Italia 2024, Stage 18 a 178km stage from Fiera di primiero to Padova / #UCIWT / on May 23, 2024 in Fiera di primiero, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Nairo Quintana saludando a Tadej Pogacar en el Giro de Italia 2024 | Foto: Getty Images

Egan Bernal y Nairo Quintana se enfrentan en otra de las clásicas italianas. El zipaquiereño fue cuarto en el Giro de Emilia el pasado sábado, pero ahora tendrá que enfrentar a Tadej Pogačar como el gran favorito al título en la Tre Valli Varesine 2025.

Egan estará acompañado por seis compañeros de primer nivel: Andrew August, Michael Leonard, Lucas Hamilton, Óscar Rodríguez, Thymen Arensman y el también colombiano Brandon Rivera.

Contexto: Egan Bernal brilló en el Giro de Emilia y venció a Primož Roglič: así quedó la clasificación

Nairo Quintana, por su parte, es la cuota de experiencia del Movistar para apoyar a Javier Romo. El equipo lo completan Davide Formolo, Lorenzo Milesi, Carlos Canal, Ivan Romeo y su compatriota Einer Rubio.

La carrera iniciará en la madrugada de este martes, 7 de octubre, y será transmitida en Colombia por la señal gratuita de Claro Sports en su canal de YouTube.

La lista de participantes se ha ido confirmando con el paso de las horas. Pogačar, por ejemplo, estará acompañado por un equipo de lujo junto al mexicano Isaac del Toro y el polaco Rafal Majka, entre otros.

Aunque el esloveno llega con el rótulo de favorito, habrá que ver cuál será la estrategia del UAE Team Emirates teniendo en cuenta el gran momento que atraviesa Del Toro.

Como rivales tendrán a Sepp Kuss por el Visma-Lease a Bike, Guillaume Martin representando al Groupama-FDJ, Mikel Landa en el Soudal-Quickstep y Primož Roglič en el Bora-Hansgrohe.

Contexto: Nairo Quintana tiene nuevo jefe: Movistar rompió el mercado y anunció fichaje de lujo

La Tre Valli Varesine es una de las clásicas tradicionales del calendario italiano y este año presenta un recorrido de 200 kilómetros entre Busto Arsizio y Varese.

El perfil de la carrera cuenta con una repetición de picos montañosos que pondrán a prueba la resistencia de las piernas y el desgaste a estas alturas de la temporada. Sobre el final disputarán los dos puertos categorizados, ambos en la región de Montello con un promedio de inclinación del 5 %.

Es allí donde se espera que Pogačar pegue el golpe y se lance por una nueva victoria para su extenso palmarés.

Aplausos totales para Tadej Pogacar tras su actuación de este domingo, 5 de octubre.
Aplausos totales para Tadej Pogacar tras su actuación de este domingo, 5 de octubre. | Foto: Getty Images

Campeón mundial y europeo

El corredor esloveno viene de sumar dos victorias contundentes en el Mundial de Ciclismo y los campeonatos europeos. En ambos salió campeón con amplio margen sobre sus rivales, lo que permite pensar que todo está servido para su triunfo en Varese.

“Tengo que disfrutarlo mientras pueda. Ganar hoy es un gran honor. Quiero intentar ser mejor persona cada año y también disfruto participando en más carreras diferentes”, declaró Tadej en línea de meta.

Pogačar está claramente por encima del resto y ahora busca la Tre Valli Varesine, carrera que el año pasado se tuvo que cancelar por las condiciones climáticas.

La esperanza es que alguien pueda seguirle la rueda a Tadej, sin importar que pudiera ser su propio compañero Isaac del Toro, que viene mostrando grandes cualidades cuando no tiene que correr a favor de su jefe.

Egan Bernal y Nairo Quintana tratarán de pelear por sus objetivos específicos. Egan hizo un gran papel en el Giro de Emilia, lo que ilusiona con la posibilidad de verlo pelear por el podio entre los grandes nombres del pelotón.

Egan BernalNairo QuintanaTadej PogacarCiclismoen vivo

