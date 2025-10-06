Egan Bernal y Nairo Quintana se enfrentan en otra de las clásicas italianas. El zipaquiereño fue cuarto en el Giro de Emilia el pasado sábado, pero ahora tendrá que enfrentar a Tadej Pogačar como el gran favorito al título en la Tre Valli Varesine 2025.

Egan estará acompañado por seis compañeros de primer nivel: Andrew August, Michael Leonard, Lucas Hamilton, Óscar Rodríguez, Thymen Arensman y el también colombiano Brandon Rivera.

Nairo Quintana, por su parte, es la cuota de experiencia del Movistar para apoyar a Javier Romo. El equipo lo completan Davide Formolo, Lorenzo Milesi, Carlos Canal, Ivan Romeo y su compatriota Einer Rubio.

La carrera iniciará en la madrugada de este martes, 7 de octubre, y será transmitida en Colombia por la señal gratuita de Claro Sports en su canal de YouTube.

Next up in our Italian one-day block we head to #TreValliVaresine 🇮🇹



200km on the menu tomorrow! 🍽️ pic.twitter.com/81W2CpnTkb — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 6, 2025

La lista de participantes se ha ido confirmando con el paso de las horas. Pogačar, por ejemplo, estará acompañado por un equipo de lujo junto al mexicano Isaac del Toro y el polaco Rafal Majka, entre otros.

Aunque el esloveno llega con el rótulo de favorito, habrá que ver cuál será la estrategia del UAE Team Emirates teniendo en cuenta el gran momento que atraviesa Del Toro.

Como rivales tendrán a Sepp Kuss por el Visma-Lease a Bike, Guillaume Martin representando al Groupama-FDJ, Mikel Landa en el Soudal-Quickstep y Primož Roglič en el Bora-Hansgrohe.

La Tre Valli Varesine es una de las clásicas tradicionales del calendario italiano y este año presenta un recorrido de 200 kilómetros entre Busto Arsizio y Varese.

El perfil de la carrera cuenta con una repetición de picos montañosos que pondrán a prueba la resistencia de las piernas y el desgaste a estas alturas de la temporada. Sobre el final disputarán los dos puertos categorizados, ambos en la región de Montello con un promedio de inclinación del 5 %.

Es allí donde se espera que Pogačar pegue el golpe y se lance por una nueva victoria para su extenso palmarés.

Aplausos totales para Tadej Pogacar tras su actuación de este domingo, 5 de octubre. | Foto: Getty Images

Campeón mundial y europeo

El corredor esloveno viene de sumar dos victorias contundentes en el Mundial de Ciclismo y los campeonatos europeos. En ambos salió campeón con amplio margen sobre sus rivales, lo que permite pensar que todo está servido para su triunfo en Varese.

“Tengo que disfrutarlo mientras pueda. Ganar hoy es un gran honor. Quiero intentar ser mejor persona cada año y también disfruto participando en más carreras diferentes”, declaró Tadej en línea de meta.

Pogačar está claramente por encima del resto y ahora busca la Tre Valli Varesine, carrera que el año pasado se tuvo que cancelar por las condiciones climáticas.

La esperanza es que alguien pueda seguirle la rueda a Tadej, sin importar que pudiera ser su propio compañero Isaac del Toro, que viene mostrando grandes cualidades cuando no tiene que correr a favor de su jefe.