Egan Bernal padeció a Tadej Pogačar en el Mundial de Ciclismo: poderío del esloveno lo consagró

Demoledor nivel del esloveno Tadej Pogačar en la prueba final del Mundial de Ciclismo, que realizó en un circuito a través de Kigali, Ruanda.

Un ataque a varios kilómetros del final, puso al ‘niño maravilla’ en la delantera del pelotón.

Juan Ayuso (España) y Remco Evenepoel (Bélgica) intentaron llegarle a la punta de carrera a Pogi. La consistencia del de Eslovenia les dejó frustradas sus aspiraciones.

La Unión Ciclística Internacional resaltó el triunfo del esloveno así: “¡Tadej Pogačar lo vuelve a hacer!“.

Y remarcó que Pogi hizo esta gesta “dos veces consecutivas”.

Egan no estuvo al nivel de Pogačar

Colombia tenía presencia en la competencia con cuatro de los mejores nombres del país; Brandon Rivera, Harold Tejada y Walter Vargas acompañaron a Egan Bernal.

El zipaquireño tenía altas aspiraciones en la competencia, pero no pudo estar al nivel del ganador de la fracción de 267.5 km.

Quien estuvo algo más cerca de la cabeza de carrera fue Harold Tejada.

Harold Tejada siguiendo la rueda de Primož Roglič durante el Mundial de Ciclismo 2025 | Foto: Getty Images

Por un largo tramo, quien pertenece al XDS Astana Team a nivel de equipos fue en un grupo persecutor, pero después de un gran esfuerzo se echaron hacia atrás.

Egan no acabó la etapa

Esa es la gran noticia de la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo.

Al final del trazado, la organización dio a conocer que el único colombiano que cruzó la meta tras los más de 200 kilómetros fue Tejada.

Egan Bernal durante una de las escaladas del la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo. | Foto: Getty Images

Egan Bernal, Brandon Rivera y Walter Vargas en alguna parte del recorrido decidieron decir no más a seguir pedaleando en Ruanda.

Victoria por lo alto de Pogačar

Tadej Pogačar aumentó todavía más su palmarés este domingo tras defender el título de campeón del mundo, con un ataque a 104 km para la meta durante los Mundiales de Ciclismo en Kigali, los primeros disputados en África.

El esloveno, que realizó los últimos 66 km en solitario, se impuso con 1 minuto y 28 segundos de ventaja al belga Remco Evenepoel, al término de un recorrido particularmente difícil de 267 km. El irlandés Ben Healy completó el podio.

Ante un inmenso público, de 1 millón de espectadores según la Unión Ciclista Internacional (UCI), Pogacar aceleró durante el ascenso a la cima del monte Kigali, a 104 km de la meta final, una distancia considerada como suicida.

El cuatro veces campeón del Tour de Francia ya hizo una escapada parecida el año pasado en Zúrich, cuando atacó a 100 km para lograr su primer maillot arcoíris.

Clasificación general final de la prueba élite 2025:

1. Tadej Pogačar (SLO/Sel. de Eslovenia) - 6:21:20

2. Remco Evenepoel (BEL/Sel. de Bélgica) a 1:28

3. Ben Healy (IRL/Sel. de Irlanda) a 2:16

4. Mattias Skjelmose (DEN/Sel. de Dinamarca) a 2:53

5. Toms Skujins (LAT/Sel. de Letonia) a 6:41

6. Giulio Ciccone (ITA/Sel. de Italia) a 6:47

7. Isaac del Toro (MEX/Sél de México) a 6:47

8. Juan Ayuso (ESP/Sel. de España) a 6:47

9. Afonso Eulálio (POR/Sel. de Portugal) a 7:06

10. Thomas Pidcock (GBR/Sel. de Gran Bretaña) a 9:05

14. Harold Tejada (COL/Sel. de Colombia) a 9:07