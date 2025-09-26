Suscribirse

Egan Bernal no se calla y manda mensaje para Tadej Pogačar, a horas del Mundial de Ciclismo

Este domingo se verán las caras en Kigali (Ruanda), buscando quedarse con la camiseta arcoiris que entrega la UCI.

Redacción Ciclismo
26 de septiembre de 2025, 12:57 p. m.
MONZON, SPAIN - AUGUST 30: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 8 a 163.5km stage from Monzon Templario to Zaragoza / #UCIWT / on August 30, 2025 in Monzon, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Egan Bernal tiene claros sus objetivos en el Mundial de Ciclismo. | Foto: Getty Images

Egan Bernal será la punta de lanza para la Selección Colombia en la prueba élite del Mundial de Ciclismo 2025. El corredor zipaquireño estará acompañado por su fiel escudero Brandon Rivera, además de Harold Tejada y Walter Vargas.

Esta será la primera participación de Egan en unos mundiales, pues todas las convocatorias anteriores había tenido que bajarse por problemas físicos y la negativa del Ineos Grenadiers.

Contexto: Definido el canal que transmitirá el Mundial de Ciclismo: así podrá ver a Egan Bernal vs. Pogačar

Aunque no es favorito a quedarse con la camiseta arcoiris, el joven maravilla aterriza en Kigali (Ruanda) con altas expectativas.

El favorito indiscutible para retener el campeonato mundial es Tadej Pogačar, sin embargo, Egan Bernal no descarta sus posibilidades de dar la sorpresa.

Slovenian Tadej Pogacar of UAE Team Emirates pictured at the start of stage 11 of the 2025 Tour de France cycling, from and to Toulouse (154km), on Wednesday 16 July 2025 in France. The 112th edition of the Tour de France starts on Saturday 5 July in Lille, France, and will finish in Paris, France on the 27th of July. BELGA PHOTO DIRK WAEM (Photo by DIRK WAEM / BELGA MAG / Belga via AFP)
Tadej Pogacar, ciclista del UAE Team Emirates, vistiendo el maillot arcoiris. | Foto: Belga via AFP

Va por la victoria

“Claro, él es el favorito, el número uno. Pero yo tengo que pensar en mí, concentrarme en mi carrera y tratar de dar lo mejor de mí”, dijo Egan en declaraciones para FloBikes.

El objetivo no es otro que destronar a Tadej y traer la camiseta arcoiris a Colombia. “No se trata solo de pensar en llegar segundo o tercero. Hay muchos ciclistas que pueden hacer una buena carrera“, sentenció.

Colombia nunca ha sido campeón del mundo en la prueba de ruta. El histórico título conseguido por Santiago Botero en 2003 fue en la modalidad de contrarreloj individual.

“Tendremos a Harold, un excelente ciclista, y también a Brandon. Va a ser un equipo divertido. Por supuesto que lo disfrutaremos, pero realmente queremos ir allí y lograr algo bueno, no solo aparecer“, sentenció Egan Bernal.

Contexto: Desbandada al Ineos de Egan Bernal: saldrían todos estos del equipo para el 2026

Tadej Pogačar ya demostró que no es imbatible en el Mundial de Ciclismo. El domingo pasado sufrió sobre la bicicleta y terminó siendo doblado por Remco Evenepoel, quien se coronó tricampeón de la contrarreloj con amplio margen sobre sus rivales.

El esloveno busca revancha y apunta a retener el campeonato, pero debe tener cuidado con los nombres de lujo que tomarán la partida en Kigali.

Además de Egan Bernal, la prueba élite contará con la presencia de Mattias Skjelmose, Giulio Ciccone, Thomas Pidcock, Julian Alaphilippe, Thymen Arensman, Jai Hindley, Juan Ayuso, Richard Carapaz, Isaac del Toro y el propio Evenepoel.

TUNJA, COLOMBIA - FEBRUARY 08: Egan Bernal of Colombia and Team Colombia prior to the 4th Tour Colombia 2024, Stage 3 a 141.9km stage from Tunja to Tunja on February 08, 2024 in Tunja, Colombia. (Photo by Maximiliano Blanco/Getty Images)
Egan Bernal con el uniforme de la Selección Colombia de ciclismo | Foto: Getty Images

Egan Bernal calienta motores

El recorrido será sobre un perfil ondulado de 267.5 kilómetros en total. La prueba arrancará el domingo sobre las 2:45 de la mañana y será transmitida gratuitamente para toda Colombia a través de Claro Sports.

A favor de Egan Bernal, Kigali se encuentra a unos 1500 metros sobre el nivel del mar. “Como va a ser en altitud, me siento bien y realmente me estoy enfocando en ello. Habrá mucho trepado, así que espero poder hacer algo bueno con la altitud“, expuso.

“Es difícil adivinar ahora, todo es especulación. Veremos si esa altitud es suficiente para marcar una diferencia contra las personas que viven al nivel del mar. Pero sí, lo veremos allí”, completó.

La última carrera de Egan Bernal en esta temporada fue la Vuelta a España 2025. Aunque no pudo pelear adelante contra los favoritos de la clasificación general, sí se quedó con una victoria de etapa y dio muestras de estar recuperando la mejor versión.

