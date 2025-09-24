Suscribirse

Desbandada al Ineos de Egan Bernal: saldrían todos estos del equipo para el 2026

Para el colombiano no sería fácil la reconstrucción que plantean los de Reino Unido. En solitario batallaría en el Giro, Tour y Vuelta.

24 de septiembre de 2025, 2:29 p. m.
Egan Bernal perderá varios compañeros en el Ineos Grenadiers, de cara al 2026
Egan Bernal perderá varios compañeros en el Ineos Grenadiers, de cara al 2026 | Foto: Getty Images

Después de lo que fue la participación del pelotón mundial en la Vuelta a España 2025, el ciclismo entra en el cierre oficial de la temporada.

Ya sin grandes vueltas en el calendario, los corredores terminarán de la manera más decorosa en las clásicas que puedan quedar desde octubre hasta diciembre próximo.

Con esta culminación del año, también llegan los primeros reportes de movimientos en los planteles de cara al año entrante.

Filippo Ganna es compañero de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers
Egan Bernal perdería cuatro compañeros del Ineos para 2026. | Foto: Getty Images

Ineos Grenadiers, del que hace parte Egan Bernal, es una de las escuadras que más tendría novedades previstas.

Según se ha reportado en la prensa europea y especialista en el deporte pedal, los británicos tendrían una fuerte desbandada con cuatro salidas.

Geraint Thomas, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile y Salvatore Puccio serían los apuntados a dejar las toldas del Ineos.

Del primero hay que decir que se trata de una salida que ya estaba prevista, luego de que en febrero de este año anunciara su retiro del ciclismo.

Contexto: Monumental brinco de Egan Bernal en el ránking UCI tras la Vuelta a España 2025: Pogačar, en la cima

A sus 39 años, el de Reino Unido considera que es el momento oportuno para no correr más.

En su palmarés ostenta haber ganado el Tour de Francia en 2018, así como haber sido segundo un año después y tercero en 2022.

Sobre los demás citados, todo indica que Ineos busca dar un vuelco a su realidad de los últimos años y tener talentos frescos para hacerle frente a Jumbo-Visma y UAE Team Emirates XRG.

¿Egan Bernal también se va?

Hace semanas también surgió el rumor de que el colombiano podría dejar su actual equipo, para ir rumbo al Jumbo-Visma.

De ser así, se estaría dando un auténtico bombazo en el mercado ciclístico, pues sería colega de Jonas Vingegaard.

Si bien era un movimiento que para Colombia llamaba la atención, el mismo Egan lo echó al piso tras decir que respetará su contrato vigente.

Egan Bernal dejó clara cuál es su situación contractual con el Ineos Grenadiers
Egan Bernal dejó clara cuál es su situación contractual con el Ineos Grenadiers | Foto: Captura video @senaldeportes

“Tengo contrato con INEOS hasta finales de 2026 y me siento muy bien aquí”, aseveró en una entrevista reciente.

Para el de Zipaquirá el apoyo que le han brindado luego del infortunado accidente que vivió, es razón suficiente para mantenerse a pesar de llamativas propuestas.

“La dirección del equipo siempre me ha tratado muy bien y he podido contar con su apoyo incondicional durante mi rehabilitación”.

“Por el momento estoy pensando en el siguiente año. A corto plazo en los mundiales y Lombardía. El siguiente año volver a hacerlo bien, estoy seguro de que todavía tengo mucho por mejorar y tengo una buena corazonada para el siguiente año. Por el momento quiero enfocarme en el 2026″, completó ante los micrófonos de Señal Colombia.

Contexto: Egan Bernal contó delicado detalle de las protestas en la Vuelta a España 2025: “Pasaron otras cosas”

Valga recordar que el desempeño de Bernal en el 2025 fue positivo, con respecto a lo que habían sido años anteriores tras el accidente en mención.

Esta vez en la Vuelta a España se le vio involucrado en las luchas con los grandes favoritos, a tal punto que ganó una de las etapas en la ronda ibérica.

Dicha actuación lo llena de ilusión a él, como al país entero que puede esperanzarse con nuevos triunfos con Ineos en 2026.

