Egan Bernal tendría nuevo equipo en Europa: esto dice la prensa italiana sobre su futuro

El futuro de Egan Bernal vuelve a sacudirse. Apenas unos días después de terminar el recorrido de la Vuelta a España 2025, la prensa italiana asegura que tiene negociaciones adelantadas para cambiar de equipo en Europa.

Aunque el corredor colombiano tiene contrato con el Ineos Grenadiers hasta finales de 2026, una oferta irrechazable lo haría cambiar de parecer.

El periodista Beppe Conti afirma que Egan Bernal está cerca de convertirse en nuevo ciclista del Visma-Lease a Bike, equipo neerlandés que es liderado por Jonas Vingegaard y Wout van Aert.

El zipaquireño solo ha corrido para un equipo desde que ascendió al World Tour. Egan llegó en 2018 cuando todavía se llamaba Team Sky y vivió la transición hacia el actual Ineos Grenadiers.

Poco a poco se fue convirtiendo en uno de los capos de la escuadra británica, al punto de conquistar el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.

#ATENCIÓN 🚨 | EGAN PASARÍA AL VISMA EN 2026 😱



🤫🤐 Según el periodista italiano Beppe Conti (RAI), Egan Bernal habría llegado a un acuerdo con el Visma-Lease a Bike para correr el Giro de Italia del 2026 junto a Jonas Vingegaard 🤐😱🚨#Ciclomercado #Ciclomercato #Colombia pic.twitter.com/P1d8xSl3Ic — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) September 19, 2025

Egan Bernal vuelve a sonar para el Visma

El periodista de ‘Radiocorsa’, programa que se emite en la cadena RAI, agregó a su versión que Egan Bernal ya tendría definidos los planes para la próxima temporada: disputar el Giro de Italia con la camiseta del Visma.

Esta no es la primera vez que el ‘joven maravilla’ suena para unirse al equipo de Jonas Vingegaard, pero ahora lo hace en uno de los medios más importantes de Italia.

Lo cierto es que Egan Bernal sigue siendo considerado una estrella del ciclismo mundial y hace rato se viene hablando de un posible cambio de aires en su carrera.

El problema es que tiene un contrato vigente, que solo se romperá si el equipo interesado pone sobre la mesa el dinero que piden para dejarlo salir.

Ninguna de las partes implicadas se ha pronunciado al respecto de este negocio que dejaría al Ineos Grenadiers sin una cabeza visible.

Este año se retiró Geraint Thomas y Carlos Rodríguez no ha colmado las expectativas de su renovación. Egan asumió las riendas como jefe de filas y conquistó una victoria de etapa en La Vuelta rompiendo la sequía de triunfos que arrastraba desde aquel grave accidente en 2022.

Egan Bernal ve de cerca a Jonas Vingegaard en la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Volverá a la acción en el Mundial de Ruta

Por lo pronto, Egan Bernal calienta motores para disputar el Mundial de Ruta con la Selección Colombia de ciclismo.

Esta será su primera vez disputando unos mundiales, pues siempre le había tocado abandonar la convocatoria por problemas físicos o cambio de calendario.

Egan será la gran carta del país para buscar el título en Kigali (Ruanda), aunque enfrentará a ciclistas de mucho renombre como Tadej Pogačar o Remco Evenepoel.

La cita será el próximo domingo 28 de septiembre. La prueba consta de 268 kilómetros en total y está programada para iniciar a las 2:45 de la mañana (hora de Colombia).