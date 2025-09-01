Suscribirse

Lista oficial de colombianos que disputarán el Mundial de Ruta 2025: Fedeciclismo los confirmó

Egan Bernal encabeza el equipo de ‘escarabajos’ que representarán al país en Kigali del 21 al 28 de septiembre.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

1 de septiembre de 2025, 8:05 p. m.
TUNJA, COLOMBIA - FEBRUARY 08: Egan Bernal of Colombia and Team Colombia prior to the 4th Tour Colombia 2024, Stage 3 a 141.9km stage from Tunja to Tunja on February 08, 2024 in Tunja, Colombia. (Photo by Maximiliano Blanco/Getty Images)
Egan Bernal defenderá los colores de Colombia en el Mundial de Ruta. | Foto: Getty Images

Faltando poco menos de un mes para el inicio de competencias, la Federación Colombia de Ciclismo (Fedeciclismo) confirmó los 14 corredores que representarán al país en las distintas categorías del Mundial de Ruta 2025.

La principal esperanza está puesta sobre la categoría élite; sin embargo, hay nombres interesantes en las divisiones inferiores y también en la rama femenina.

“En la categoría élite masculina, Colombia contará con corredores de talla internacional como Egan Arley Bernal Gómez, campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, y referente indiscutible del ciclismo mundial; Walter Alejandro Vargas Alzate, seis veces campeón panamericano de la contrarreloj y de gran regularidad en pruebas de fondo; Harold Alfonso Tejada Canacue, corredor combativo y con gran capacidad en la montaña, y con Brandon Smith Rivera Vargas, rodador versátil que aporta fortaleza en terrenos exigentes”, informó la Federación.

Cabe recordar que Egan Bernal es el actual campeón nacional de ruta y contrarreloj, doble galardón que lo decantó como el máximo favorito a liderar a Colombia en los mundiales de ciclismo.

MONZON, SPAIN - AUGUST 30: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 8 a 163.5km stage from Monzon Templario to Zaragoza / #UCIWT / on August 30, 2025 in Monzon, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal, ciclista del Ineos Grenadiers en la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Pero no se puede concebir a Egan Bernal sin su gran aliado y fiel escudero, el también zipaquereño Brandon Rivera, quien lo acompañó este año en las carreras más importantes que disputó.

Una vez más, Rivera asistirá a su mejor amigo en el Mundial de Ruta y será una pieza fundamental en la búsqueda del título. Junto a ellos estarán aportando Harold Tejada y Walter Vargas, nombres de peso en el ciclismo nacional.

En la categoría Sub-23 masculina estarán Juan Felipe Rodríguez y Jaider Muñoz Restrepo, la nueva sangre del ciclismo nacional.

La rama femenina también contará con representación de altura en la categoría élite. Esta vez serán dos representantes en total: Paula Andréa Patiño y Diana Peñuela, campeona de la Vuelta a Colombia en 2025.

Colombia participará en las tres categorías que se disputan en el Mundial de Ruta, esperando dar el golpe y sumar experiencia para estos corredores que apenas están dando sus primeros pedalazos en el profesionalismo.

El Mundial de Ruta se llevará a cabo del 21 al 28 de septiembre en Kigali, capital de Ruanda. Cada país puede reemplazar a sus corredores hasta la última semana antes del inicio de las competencias, luego de eso se dará el cupo por perdido a menos que una grave lesión les impida tomar la partida en el recorrido de cada una de sus categorías.

Convocatoria de la Selección Colombia - Mundial de Ruta 2025

1. Egan Arley Bernal Gómez (INEOS Grenadiers)

2. Walter Alejandro Vargas Alzate (Team Medellín – EPM)

3. Harold Alfonso Tejada Canacue (XDS Astana Team)

4. Brandon Smith Rivera Vargas (INEOS Grenadiers)

5. Juan Felipe Rodríguez Contreras (Team Sistecrédito)

6. Jaider Muñoz Restrepo (Team Sistecrédito)

7. Jerónimo Calderón Palacio (Team Sistecrédito)

8. Kevin Andrés Estupiñán Vargas (Team INCA)

9. Paula Andrea Patiño Bedoya (Movistar Team)

10. Diana Carolina Peñuela Martínez (Team Sistecrédito)

11. Juliana Londoño David (Team Picnic PostNL)

12. Natalia Garzón Cifuentes (Team Sistecrédito)

13. Luciana Osorio Betancur (Team Sistecrédito)

14. Estefanía Castillo López (Team Sistecrédito)

