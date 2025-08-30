Suscribirse

Ciclismo

Nairo Quintana se confiesa y revela lo que sintió cuando Egan Bernal le ganó el Tour de Francia

El corredor boyacense lo intentó en varias ocasiones, sin embargo, se tuvo que quedar con las ganas de completar la triple corona del ciclismo mundial.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 1:59 p. m.
Nairo Quintana confirmó que tiene buena relación con Egan Bernal
Nairo Quintana confirmó que tiene buena relación con Egan Bernal. | Foto: Getty Images // Captura video @PericoDelgado1960

Nairo Quintana es una de las grandes leyendas del ciclismo colombiano. En el mejor momento de su carrera ganó el Giro de Italia y la Vuelta a España, aunque le quedó faltando el anhelado título del Tour de Francia.

El corredor boyacense fue podio en tres ocasiones, todas ellas detrás de un indestronable Chris Froome que le amargó el sueño de levantar los brazos en los Campos Elíseos.

La última gran presentación de Nairo en el Tour fue el octavo lugar que consiguió en la edición de 2019, mismo año en el que Egan Bernal se vistió de amarillo.

Después de tanto intentarlo, el Cóndor tuvo que ver como otro colombiano se quedaba con el trofeo que tantas veces buscó.

Nairo Quintana vs. Egan Bernal en la Vuelta a Burgos 2025
Nairo Quintana y Egan Bernal, ciclistas colombianos | Foto: AFP

No hubo envidia

En entrevista con el exciclista español Pedro ‘Perico’ Delgado, el ciclista de Cómbita expresó sus sentimientos sobre aquella conquista de Egan Bernal en la grande bouclé.

“No envidia, ninguna. Siempre hemos tenido buena relación y cuando él la ganó yo no estaba en un buen momento. Cero envidia, pero un colombiano la gana y es la locura”, afirmó.

Nairo recuerda que Fabio Parra “también hizo podio”, pero ningún latinoamericano había podido llegar vestido de amarillo a París.

“Estuvimos ahí varios colombianos cerca, unos de líder, y llega Egan muy jovencito a ganarlo”, completó.

Contexto: Nairo Quintana vaticina lo peor para el ciclismo de Colombia: “Habrá una crisis fuerte”

Quintana lamenta que su mejor momento sobre la bicicleta se haya cruzado con el dominio del Team Sky y las piernas de Froome. “Tenían un equipo increíble y un Froome muy fuerte”, dijo el boyacense.

Ahora que se acerca su retiro y Egan Bernal está lejos de competir contra los grandes nombres del pelotón, a Nairo le preocupa el futuro.

“Ahora parece que está un poco más lejos volver a ganar. Estamos esperando ese relevo, tenemos corredores muy buenos, pero de ahí a ganar y estar ahí creo que tiene que llegar otro nuevo”, señaló.

ANDORRA con NAIRO QUINTANA | PERICOPUERTOS 2025 Etapa 06 ‪@LaVueltaES‬

Nairo se confirma para 2026

Después de haber sido descalificado de la edición del año 2022, Nairo Quintana no ha vuelto a ser convocado para el Tour de Francia.

Eso no impide que siga motivado para correr al menos un año más. Aunque la edad ya lo pone a pensar en el retiro, todavía se siente con fuerzas para disputar otra temporada en la élite del ciclismo mundial.

“Se piensa, claro que se piensa. Más que por gusto y ganas, es la familia. Son muchos años y he tenido los hijos también jóvenes. Tengo que dedicarles tiempo, ahora tienen una edad bonita y creo que necesitan de su padre. Es lo que más me tiene pensativo”, declaró.

Contexto: Colombiano le quitaría el lugar a otro en el Movistar Team: fichaje top retumba en Europa

‘Perico’ Delgado le preguntó si en sus planes está seguir compitiendo el próximo año y la respuesta fue un ‘sí’ rotundo.

Nairo Quintana termina contrato con el Movistar Team en diciembre de 2025, por lo que su continuidad en la escuadra telefónica depende de una renovación.

Este año ha sido difícil por las caídas y lesiones, sin embargo, no parece que haya problema para seguir vistiendo la ‘M’ en el pecho.

