¿A cuánto está Egan Bernal de Jonas Vingegaard? Esta es su diferencia en la clasificación general

Inicia la segunda semana de la Vuelta a España 2025 con un claro favorito al título, aunque el líder sigue siendo Torstein Traeen.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

Periodista en Semana

1 de septiembre de 2025, 2:59 p. m.
Jonas Vingegaard sacó distancia en la clasificación general de la Vuelta a España 2025
Jonas Vingegaard sacó distancia en la clasificación general de la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Jonas Vingeaard (Visma-Lease a Bike) dio su primer batacazo de la Vuelta a España 2025 y les sacó tiempo a todos los favoritos de la clasificación general.

Aunque no le alcanzó para vestirse de rojo antes del día de descanso, el danés confirmó que tiene gasolina en el tanque y será muy difícil obstaculizar su camino rumbo al título de la ronda ibérica.

Contexto: Egan Bernal se desahogó tras perder tiempo en la Vuelta a España: contó la razón de su debacle

Pero aún faltan dos semanas y los tiempos todavía son cortos para pensar en que La Vuelta ya esté sentenciada a su favor.

Egan Bernal está a 2 minutos y 18 segundos de Vingeggard, una diferencia que todavía permite soñar si es que el danés llega a tener un mal día en las dos semanas de competencia que le quedan por delante.

La Vuelta España 2025 — Tabla general

Durante la semana pasada se llegó a decir que Vingegaard tenía las fuerzas justas para responder a los ataques, sin embargo, él mismo se encargó de levantar la voz al respecto de las críticas.

En el ascenso a la estación de Valdezcaray, el danés se paró en pedales y no dejó oportunidad para que nadie le siguiera la rueda.

No solo conquistó la victoria de la etapa 9, sino que quedó a solo 37 segundos del líder Torstein Traeen (Bahrain Victorious).

“Fueron mis piernas las que se sintieron genial hoy. Desde el principio de la etapa, me sentí genial”, dijo ante la prensa. “Esta mañana dijimos que queríamos ir a la defensiva, así que fue más mi instinto”, agregó.

Contexto: Vuelta a España 2025: consulte perfiles y recorrido de las próximas etapas

Los planes cambiaron cuando sus rivales cedieron ante la dureza de las pendientes y Vingegaard subía a otro ritmo en el pelotón.

“Pregunté si mi equipo podía lanzarme en la subida final y Matteo (Jorgenson) empezó a esprintar con total entrega, así que seguí adelante. Fue un trabajo en equipo increíble, y estoy muy contento de haberlo podido terminar. No podría haberlo logrado sin ellos”, agradeció.

El ataque de Vingegaard rompió récord de puerto, lo que explica por qué ninguno de los favoritos pudo seguirle la pista en la subida a Valdezcaray.

“Aún no he visto el archivo, así que no sé si fue uno de mis mejores días, pero definitivamente sé que no fue uno de los peores. Creo que hoy hice una muy buena actuación y creo que puedo estar contento con ella, tanto por el rendimiento como por la victoria de etapa; es una buena manera de terminar la primera semana”, sentenció.

Team Visma-Lease a bike's Danish rider Jonas Vingegaard celebrates crossing first the finish line of the 9th stage of the Vuelta a Espana, a 195 km race between Alfaro and Valdezcaray, on August 31, 2025. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)
Jonas Vingegaard celebrando su victoria en la 9 etapa de la Vuelta a España 2025. | Foto: AFP

Día de descanso en La Vuelta

Este lunes no hubo etapa en la Vuelta a España 2025. Después de nueve etapas consecutivas, llegó el momento de descansar y recargar energías para una segunda semana repleta de montaña.

L’Angliru y La Farrapona aparecen en el panorama como los puertos marcados en el calendario de los favoritos al título de la clasificación general.

Vingegaard es el principal candidato a terminar el próximo domingo con la camiseta roja en su poder, pero debe refrendar lo hecho en Valdezcaray y descartar que pueda tener algún día malo en la batalla contra João Almeida o Thomas Pidcock como sus principales adversarios.

