Egan Bernal se desahogó tras perder tiempo en la Vuelta a España: contó la razón de su debacle

El ciclista colombiano no pudo responder a los ataques de Jonas Vingegaard y cayó a la undécima posición de la clasificación general.

Redacción Deportes
31 de agosto de 2025, 7:49 p. m.
Egan Bernal (Ineos Grenadiers) sufrió por las duras rampas del ascenso a Valdezcaray en la etapa 9 de la Vuelta a España 2025.

El corredor colombiano se mantuvo con los favoritos hasta el momento del ataque de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quien confirmó su calidad de favorito y dio un golpe sobre la mesa en la clasificación general.

Torstein Traeen (Bahrain Victorious) sigue siendo el líder de la ronda ibérica, pero ahora solo tiene 37 segundos de margen sobre el danés.

Egan, por su parte, salió del top 10 de la clasificación general y ahora está en el puesto 11° a 2 minutos y 55 segundos.

La Vuelta España 2025 — Tabla general

Declaraciones de Egan Bernal

Una vez cruzó la meta en la estación de esquí de Valdezcaray, Egan Bernal atendió a los medios colombianos y expuso las razones de esta nueva pérdida de tiempo que lo aleja del sueño en la Vuelta a España 2025.

“La subida se prestaba para eso, para ser muy rápida. El que marcara algo de diferencia en la parte de arriba iba a llegar con algo de tiempo. Intenté seguir, pero en cierto punto entendí que ese no era mi ritmo y me tocó alzar el pie en ese segundo grupo”, explicó.

El zipaquireño contó cuáles eran sus sensaciones antes que Vingegaard lanzara el zarpazo. “La verdad se iba a arranconazos. Me imagino que lo fuerte que está (Jonas), así que no hay nada más que decir”, señaló.

“Fue bastante dura la primera parte, se fue muy rápido. Se hizo duro, sí”, admitió el líder del Ineos Grenadiers.

Este lunes habrá jornada de descanso en la Vuelta a España 2025, momento perfecto para recargar energías y volver de la mejor manera posible a la segunda semana.

Egan Bernal todavía tiene opciones reales de pelear por el podio, así que su batalla en la ronda ibérica no ha terminado.

Los demás colombianos si quedaron mucho más lejos de los puestos de vanguardia. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) está a más de siete minutos, mientras que Harold Tejada (Astana) ya resignó cualquier opción de ubicarse entre los diez primeros.

Primera semana cumplida

Las conclusiones de la primera semana en la Vuelta a España es que Jonas Vingegaard va encaminado por el título y detrás de él tiene corredores con menos fuerzas disponibles que intentarán aprovechar cualquiera de sus tropiezos.

Aunque el danés ya le sacó tiempo a todos, incluso al líder transitorio, no está exento de sufrir problemas mecánicos, encontrarse en un mal día o cualquier contratiempo en carretera.

Es de ahí donde se alimenta la esperanza de corredores como el portugués João Almeida (UAE Team Emirates), principal amenaza al título de Vingegaard.

El portugués, de hecho, cuestionó la estrategia de su equipo y pidió más apoyo de los compañeros en la montaña. En el último puerto del día se quedó sin compañía, mientras que Vingegaard tuvo a Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) hasta el momento en que salió al ataque.

Los otros candidatos al podio son Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), Felix Gall (Decathlon AG2R) o Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

