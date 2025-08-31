Este domingo 31 de agosto se llevó a cabo la novena etapa de la Vuelta a España 2025. Fue una jornada que terminó en montaña, por lo que los aficionados del deporte a dos ruedas se deleitaron con el escalar de los ciclistas.

La etapa tuvo 195.5 km y se corrió entre Alfaro y la estación de esquí de Valdezcaray. El ganador de la jornada, con una amplia diferencia, fue el deportista danés Jonas Vingegaard, del Team Visma.

La Vuelta España 2025 — Etapa 9

El ciclista colombiano Egan Bernal, del Ineos, se metió en la pelea en la montaña y, aunque hizo todo el esfuerzo posible para llegar cerca del danés, no lo logró hacer.

Bernal logró terminar la etapa en la casilla 15. El colombiano arrancó la jornada en el puesto 9 de la clasificación general y, tras lo acontecido este domingo, terminó 11.

La Vuelta España 2025 — Tabla general

Es un golpe considerable para un ciclista que quiere terminar ganando la presente edición de la Vuelta a España. Sin embargo, el cafetero no dejará sus ilusiones atrás y todavía falta un buen camino para que la competencia termine. Cualquier cosa puede pasar y, si Egan Bernal tiene buenas actuaciones en las jornadas que vienen, puede acercarse a Jonas Vingegaard.

El inicio y el fin de la etapa

La etapa 9, como bien se dijo, inició en Alfaro. “Alfaro, en La Rioja, alberga la Iglesia Colegiata de San Miguel, declarada monumento nacional y construida entre los siglos XVII y XVIII”, dijo la organización.

“Además de su valor arquitectónico, el edificio es conocido por acoger una de las colonias de cigüeña blanca más grandes de Europa. Decenas de nidos coronan sus torres y tejados, convirtiéndola en un espacio único para observar estas aves en su hábitat. La colonia de cigüeñas se ha integrado como parte del patrimonio natural y cultural de Alfaro”, añadió.