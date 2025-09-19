Suscribirse

Ciclismo

Definido el canal que transmitirá el Mundial de Ciclismo: así podrá ver a Egan Bernal vs. Pogačar

Las pruebas se disputarán del 21 al 28 de septiembre, culminando con la carrera élite masculina en las calles de Kigali.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

19 de septiembre de 2025, 4:12 p. m.
Egan Bernal y Tadej Pogacar, principales caras para el Mundial de Ciclismo en Kigali, Ruanda
Egan Bernal y Tadej Pogacar, principales caras para el Mundial de Ciclismo en Kigali, Ruanda | Foto: Getty Images

Egan Bernal calienta motores para un nuevo reto en su carrera. El colombiano disputará por primera vez el Mundial de Ciclismo, a disputarse desde este lunes 21 de septiembre en Kigali (Ruanda).

Al frente tendrá grandes nombres del pelotón como el belga Remco Evenepoel, el australiano Jai Hindley, el ecuatoriano Richard Carapaz, el neerlandés Thymen Arensman, el británico Thomas Pidcock y el esloveno Tadej Pogačar.

La Selección Colombia (élite masculina) estará integrada por tres ciclistas más que ayudarán a Egan Bernal en su objetivo de pelear por el título mundial: Brandon Rivera, Harold Tejada y Walter Vargas.

Contexto: Egan Bernal tendría nuevo equipo en Europa: esto dice la prensa italiana sobre su futuro

El recorrido hasta la meta consta de 267.5 kilómetros en total. Aunque el perfil de la prueba élite es ondulado, tiene más de 6000 metros de desnivel acumulado que podrían favorecer a las condiciones físicas de Egan Bernal.

El zipaquireño no es favorito al título, pero su presencia marca un precedente para el ciclismo colombiano que varias veces había visto frustrado el sueño de ver a Egan con los colores de la selección en un Mundial.

Las acciones de esta y todas las pruebas del Mundial de Ciclismo serán transmitidas a través de Claro Sports en su señal de televisión y el canal de YouTube.

Egan Bernal durante una competencia con la Selección Nacional de Ciclismo.
Egan Bernal con la camiseta de la Selección Colombia de ciclismo | Foto: Comité Olímpico Colombiano (COC)

Tadej Pogačar, favorito al bicampeonato

Ruanda acoge a partir de este domingo el primer Mundial de Ciclismo organizado en África, un evento para la historia que reúne a la crema y nata del pelotón, con Tadej Pogačar acaparando todas las miradas.

Más de cien años después de su creación en 1921, el Mundial, después de haber pasado por Venezuela, Japón o Australia, se dispone a descubrir el último continente en el que este deporte no había plantado aún sus ruedas.

Contexto: Lista oficial de colombianos que disputarán el Mundial de Ruta 2025: Fedeciclismo los confirmó

Las primeras pedaladas se darán el 21 de septiembre en la contrarreloj masculina y femenina, con un duelo Pogačar vs. Remco Evenepoel como principal atractivo.

Pero las pruebas reinas tendrán lugar el siguiente fin de semana en un recorrido considerado como el más difícil de la historia, con una sucesión de duros repechos, entre ellos el temible ‘muro de Kigali’, para rendir homenaje al apodo de Ruanda: el país de las mil colinas.

Pogačar defenderá su maillot arcoíris y será el gran favorito, por encima de Evenepoel, Pidcock, Ben Healy o sus compañeros de equipo Isaac del Toro y Juan Ayuso. El danés Jonas Vingegaard decidió declinar su participación después del gran esfuerzo que significó hacer Tour-Vuelta esta temporada.

Slovenian Tadej Pogacar of UAE Team Emirates pictured at the start of stage 11 of the 2025 Tour de France cycling, from and to Toulouse (154km), on Wednesday 16 July 2025 in France. The 112th edition of the Tour de France starts on Saturday 5 July in Lille, France, and will finish in Paris, France on the 27th of July. BELGA PHOTO DIRK WAEM (Photo by DIRK WAEM / BELGA MAG / Belga via AFP)
Tadej Pogacar, ciclista del UAE Team Emirates | Foto: Belga via AFP

Este primer Mundial en África tienen un fuerte componente simbólico en un continente en el que el ciclismo es muy popular, en países como Eritrea, pero con un coste del material que supone un freno a su desarrollo.

Para Ruanda, cuya candidatura venció a la de Marruecos, supone también una vitrina para el país, tres décadas después del genocidio de los tutsis.

“En comparación con el fútbol y el atletismo, que son muy populares en África, el ciclismo va muy por detrás. Está bien contar con un evento así y espero que tenga impacto en los jóvenes”, afirmó el eritreo Biniam Girmay, triple vencedor de etapa en el Tour de Francia.

*Con información de la AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Definido el canal que transmitirá el Mundial de Ciclismo: así podrá ver a Egan Bernal vs. Pogačar

2. El expresidente Iván Duque fue invitado como jurado para premio de sostenibilidad de la Fundación Catar

3. Fin de semana de Amor y Amistad: consulte las medidas de seguridad en varias localidades de Bogotá

4. Gloria Miranda reapareció tras incómodo momento que vivió con Petro y respondió por descertificación: “Colombia no falló”

5. Se pronunció hombre y su novia que agredieron a joven en Festival Cordillera: empresa en la que trabajaba tomó drástica decisión

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Egan BernalTadej PogacarMundial de Ciclismo de RutaCiclismoUCI

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.