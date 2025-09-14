Jonas Vingegaard celebró la Vuelta a España 2025 en imprevista ceremonia: sorpresa mundial

Aunque Jonas Vingegaard (Visma) no pudo celebrar en el podio de Madrid, ante los ojos del mundo su victoria en la Vuelta a España 2025, el danés no se quedó con las ganas. Terminó festejando en una ceremonia improvisada.

Fue su mismo equipo, el Visma, quien posteó en redes sociales cómo se desarrolló la celebración de Jonas Vingegaard. Improvisaron un podio en un parqueadero, que sería del hotel donde se hospeda la escuadra, junto a los otros integrantes del top 3: Joao Almeida (UAE Team Emirates) y Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling).

Aunque fuera algo de último momento, tuvo bastante emotividad y lo hicieron lo más realista posible. Al fondo colgaron la famosa publicidad de La Vuelta a España, con todos los patrocinadores, y el podio fueron unas neveras con los números 1, 2 y 3 escritos con marcador.

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 14, 2025

A la par de las imágenes se escuchaban gritos de celebración: eran los mimos integrantes del staff de los equipos, que no ocultaron su emoción por los resultados obtenidos. Eso, acompañado de la famosa canción Eye of the Tiger, interpretada por Survivor y compuesta por Jim Peterik y Frankie Sullivan.

La Vuelta a España 2025 no tuvo su celebración habitual, en Madrid, debido a unas protestas por Palestina a causa de la guerra con Israel. Una multitud de manifestantes expresaron su inconformidad y evitaron que la mítica ceremonia se llevara a cabo.

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 14, 2025

Consecuencia de la manifestación en la capital española, la organización de La Vuelta informó, en sus redes oficiales, que quedaba cortada la etapa 21 de la competencia, es decir, no hubo tiempos oficiales de jornada este domingo 14 de septiembre.

Pero lo cierto es que Jonas Vingegaard ya se había asegurado su título en las últimas etapas, brillando con victorias y sumando a su exitoso palmarés otra grande del ciclismo mundial. Desde la previa, a él lo divisaban como favorito.

Jonas Vingegaard, gran campeón de La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

En cuanto a los colombianos, hubo brillo cafetero en España. Egan Bernal (Ineos) ganó la etapa 16 y acabó 17 en la clasificación general, a 46:26 de Vinge.

El mejor de los escarabajos terminó siendo Harold Tejada (Astana) que se estancó en la casilla 12 de la competencia y quedó a 21:31 del danés campeón. Detrás de él, en el puesto 15, apareció el otro colombiano: Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) a 45:38.

Harold Tejada, el mejor colombiano en La Vuelta a España 2025 | Foto: AFP

La Vuelta España 2025 — Etapa 21

